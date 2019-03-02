FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 846

21april:

Было, а "дракончик"  полетел)

 

Я фунтом торгую, а не индексом доллара. Так что мне глубоко пох куда там что летает.
 
Кстати, профессор, дельта ничего не даст, за все время роста фунта она была положительной только позавчера. Позы, только они, куда набирают, когда и когда скинут.
 
stranger:
Если про фунт 1.50-1.57 непонятно, то я не знаю как еще писать. Или какие комменты?
ну по просадке мониторингово счёта ? или не будет? (чо то я туплю  - конечно не будет просадки!)
 
Ishim:
ну по просадке мониторингово счёта ? или не будет? (чо то я туплю  - конечно не будет просадки!)

Я никаких комментов писать не буду, ссылку кину и все.

Мониторинг будет на myfx 

Может и не будет. Эта неделя, реал.

 

Пипса, основные баи висят. 

[Удален]  
Хаос какой то. Рынок просыпается)))) Продают, покупают (евро)... Ну чо попало...
 
stranger:
Кстати, профессор, дельта ничего не даст, за все время роста фунта она была положительной только позавчера. Позы, только они, куда набирают, когда и когда скинут.
похоже он ушёл ( "по тяжелому" - не отвечает вобще...)
 

продать малость фунтового:


 
Lesorub:

продать малость фунтового:


Мудрец наблюдает! )
 
21april:
Мудрец наблюдает! )

Да хрен ли наблюдать за клоунами)

Ушел до конца апреля-начала мая. 

 

