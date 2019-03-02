FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 836

_new-rena:

советую (возможно заделает, я лично устал - три месяца без продыху...):

много пить вредно =)))
Myth63:
много пить вредно =)))
программу писал))) но много пить - согласен. выпил на днюхе как то, а НГ на сухую (((
пошла нефтяра на Китай... Не зря я Ванкорский проект строил 2 года, а недавно и ВСТО закончили.... Два самых крупных проекта Роснефти и Транснефти за последние годы...

это кадик=) и тут чпокали =) тут даже показали до куда=)

 

ну тут всё по честному=) сел настрой. 

Myth63:

это кадик=) и тут чпокали =) тут даже показали до куда=)

 

ну тут всё по честному=) сел настрой. 

вот как раз 1,2620 и жду я по кадику  .А лучше я смотрую через доллар/ йену определиться 
azfaraon:
вот как раз 1,2620 и жду я по кадику 
да нет =) 2523 таргет на сегодня был =)
Myth63:

это кадик=) и тут чпокали =) тут даже показали до куда=)

 

ну тут всё по честному=) сел настрой. 

да с таким граа... лопатой надо нагребать))) устроиться к тебе мешки шить чтоли, возьмешь? Интеджера тока напряги сначала, чтобы другой помощи не нужно было)
 
_new-rena:


продажи по еврику снова слегка пошли в гору...

это долгосрочный сигнал ?
или на день -два ?

спасибо !
tuma88:
это долгосрочный сигнал ?
или на день -два ?

спасибо !

Тума, текущий у меня тока. Очень сожалею, что не могу больше. Щас вот чо та не больно то продают. Пофиксили чуток... наблюдаю....

Систему предыдущую седня описал. Вот по ней прогнозы были, щас не пользую. Пробуй не жадничая, получится.

 
azfaraon:
вот как раз 1,2620 и жду я по кадику  .А лучше я смотрую через доллар/ йену определиться 
Я только что понял - фунта !!!!!, вот блин Стрендж талдычит одно и то же а объяснить.... (((((, Всем Пака! Всем удачных торгов!
