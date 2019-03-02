FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 836
советую (возможно заделает, я лично устал - три месяца без продыху...):
https://www.mql5.com/ru/users/integer
много пить вредно =)))
пошла нефтяра на Китай... Не зря я Ванкорский проект строил 2 года, а недавно и ВСТО закончили.... Два самых крупных проекта Роснефти и Транснефти за последние годы...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/406897
это кадик=) и тут чпокали =) тут даже показали до куда=)
ну тут всё по честному=) сел настрой.
вот как раз 1,2620 и жду я по кадику
продажи по еврику снова слегка пошли в гору...
или на день -два ?
спасибо !
Тума, текущий у меня тока. Очень сожалею, что не могу больше. Щас вот чо та не больно то продают. Пофиксили чуток... наблюдаю....
Систему предыдущую седня описал. Вот по ней прогнозы были, щас не пользую. Пробуй не жадничая, получится.
вот как раз 1,2620 и жду я по кадику .А лучше я смотрую через доллар/ йену определиться