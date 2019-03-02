FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 838
А где памм? сигналы? - опять голый аналитег ((((, 2 дня! - рекорд! (я правда за день сливал на серебре так то было давно и архив не сохранится - доказать не смогу((( 1 место твоё!)
я на деме 3-жды за день лил, пока настраивал прогу)))) и то из за того что плечо летало от 100 до 2000 (интересненький такой дц впервые попался)
так что задумаешься тут, а оно мне надо? ))) лучше чтобы плечо было постоянным всё-таки...
пока придерживаюсь дальнейшей продажи по еврику...
я же писал что это фанн и переделую под другой... снял бабло и настраиваю новый=) ишим, ты хоть прежде чам что то написать читай тему.. ок????
Тебе от меня как подводник подводнику - музыкальный привет! ))))) всё будет харашо!
Тебе от меня как подводник подводнику - музыкальный привет! ))))) всё будет харашо!
Ты ПАММ вытяни. Каких то 15% в минусе... Делов то на пять минут))) Только без психа)
будь сделано )))!
В последнее время подтянул смотрю. Продолжай в том же духе, не торопясь. Ну надо же показать, что здесь норм.трейдеры.
приехал домой а тут такое,бай та держиш по евро?верха в силе еще думаю
с чего у меня бай то ??? на сигнале его не было. я еврой ваще редко торгую но на основном залез =) 1 стопик, перезаход был...
Ветку смотрел? я там столько вычистил! )))) Стрендж ходит то к Сенсею то к Учителю )))) оставил несколько постов последних...
не, не смотрел. некогда было. вот тока что вроде бы более менее сигнал получил. наблюдаю...