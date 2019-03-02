FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 842

[Удален]  
_new-rena:
через недельку, не раньше.
а смысл?? =) кидай щас если гоняешь. это же демка ... 
[Удален]  
Myth63:
кидай=) она всё равно будет на подписке 0 стоить =)

0 - ну вобще не интересно) похвастаться чтоли? не, не климатит

центика хотя бы заделаю и кину

Двухэтапный подход позволяет избежать ненужных закрытий и переоткрытия позиций в ситуациях, близким к трендовым и в условиях возникновения дивергенций.
 
Ishim:
депо!   ? (надо тебе пароль дать - памм вытащить)))))
Дай мне пароль я тебе памм вытащу!  
 
Speculator_:
Дай мне пароль я тебе памм вытащу!  
  ))))
 
Ishim:
  ))))
 Это к чему?
 
Speculator_:
 Это к чему?
 а если сольёшь?
 
Ishim:
 а если сольёшь?
Я буду применять консервативную торговлю. С рискам 1 к 1000. 
[Удален]  
Speculator_:
Я буду применять консервативную торговлю. С рискам 1 к 1000. 

По подробнее плиз)))

К примеру - какое плечо, сколько в марже получится % от депо??

 
_new-rena:

По подробнее плиз)))

К примеру - какое плечо?

Какое плечо на памме у него 
[Удален]  
Speculator_:
Какое плечо на памме у него 

к примеру 1к100. Сколько % в залог зарядишь?

У меня 80% (риск) от депо (AccountBalance) и не зависит от плеча (LEVERAGE), делим на маржу (MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)). Можно подставить вместо 80-ти другой прОцент...Формула работает неплохо и она такая:

( Лот = (% / плечо) * депо / маржа )

Lot=NormalizeDouble((80/LEVERAGE)*AccountBalance()/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED),2);
