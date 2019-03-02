FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 842
через недельку, не раньше.
кидай=) она всё равно будет на подписке 0 стоить =)
0 - ну вобще не интересно) похвастаться чтоли? не, не климатит
центика хотя бы заделаю и кину
депо! ? (надо тебе пароль дать - памм вытащить)))))
Дай мне пароль я тебе памм вытащу!
))))
Это к чему?
а если сольёшь?
Я буду применять консервативную торговлю. С рискам 1 к 1000.
По подробнее плиз)))
К примеру - какое плечо, сколько в марже получится % от депо??
По подробнее плиз)))
К примеру - какое плечо?
Какое плечо на памме у него
к примеру 1к100. Сколько % в залог зарядишь?
У меня 80% (риск) от депо (AccountBalance) и не зависит от плеча (LEVERAGE), делим на маржу (MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)). Можно подставить вместо 80-ти другой прОцент...Формула работает неплохо и она такая:
( Лот = (% / плечо) * депо / маржа )