FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 835
а на советника поиск аналога скинуть?
если знаешь как считать ручками, не забивай голову. артмедиа хороший парень, поможет и тебе и себе)))
проблема в том, что они берутся с разных мест в разное время и место не систематизированно. я уже пробовал.
рано покупать
фигасе.....Ренка !
Приветик ! )
вспоминали тебя )
Покорил форекс ?
Спасибо !
Ааааа, привет! Как дела?
чо там с форумом стало - какой то он не взрачный)))))
да я тут разбирался с объемами - ну всё есть, всё уже так, как и хотел, смотрю и вижу фигу))))
ещё фигу вниз по еврочке ? )
Не может быть , чтобы чего-то не нарыл )
тот форум переезжает сюда.
спасибо !
сайт парсить - не проблема, советнику подсказать когда по времени - это тоже нет проблем. не книжки же ты настольные читаешь и не телик смотришь. метак всё умеет и комп стерпит, а в голове пивко)))...
фигу чего ?
говорю же пробовали=) но (=
советую (возможно заделает, я лично устал - три месяца без продыху...):
https://www.mql5.com/ru/users/integer
в догонку по евре картинка на сегодня была =) заметь, сразу после того как народ всёже уверовал в покупки =)