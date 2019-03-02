FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 835

[Удален]  
wild_hedgehog:
а на советника поиск аналога  скинуть?
советник тоже не поможет =) мне цифры надо сравнивать что не попадают в график
[Удален]  
_new-rena:
если знаешь как считать ручками, не забивай голову. артмедиа хороший парень, поможет и тебе и себе)))
проблема в том, что они берутся с разных мест в разное время и место не систематизированно. я уже пробовал.
[Удален]  
Myth63:
проблема в том, что они берутся с разных мест в разное время и место не систематизированно. я уже пробовал.
сайт парсить - не проблема, советнику подсказать когда по времени - это тоже нет проблем. не книжки же ты настольные читаешь и не телик смотришь. метак всё умеет и комп стерпит, а в голове пивко)))...
 
_new-rena:
рано покупать

фигасе.....Ренка   !

Приветик !  )

вспоминали тебя )

Покорил  форекс ? 

Спасибо !
[Удален]  
tuma88:

фигасе.....Ренка   !

Приветик !  )

вспоминали тебя )

Покорил  форекс ? 

Спасибо !

Ааааа, привет! Как дела?

чо там с форумом стало  - какой то он не взрачный)))))

да я тут разбирался с объемами - ну всё есть, всё уже так, как и хотел, смотрю и вижу фигу))))

 
_new-rena:

чо там с форумом стало  - какой то он не взрачный)))))

да я тут разбирался с объемами - ну всё есть, всё уже так, как и хотел, смотрю и вижу фигу))))

фигу  чего ?
 ещё  фигу вниз  по еврочке ?  )

Не может быть , чтобы чего-то  не нарыл )

тот форум переезжает  сюда.


спасибо !
[Удален]  
_new-rena:
сайт парсить - не проблема, советнику подсказать когда по времени - это тоже нет проблем. не книжки же ты настольные читаешь и не телик смотришь. метак всё умеет и комп стерпит, а в голове пивко)))...
говорю же пробовали=) но (=
[Удален]  
tuma88:
фигу  чего ?
 ещё  фигу вниз  по еврочке ?  )

Не может быть , чтобы чего-то  не нарыл )

тот форум переезжает  сюда.


спасибо !
я щас уже не торгую по графикам метака. торгую ситуацию текущую по объемам фьючерсов и опционов. она вечно меняется. пока что продаю... и, соответственно, прогнозов не имею)
[Удален]  
Myth63:
говорю же пробовали=) но (=

советую (возможно заделает, я лично устал - три месяца без продыху...):

https://www.mql5.com/ru/users/integer

[Удален]  

 

в догонку по евре картинка на сегодня была =) заметь, сразу после того как народ всёже уверовал в покупки =)

