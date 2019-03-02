FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 844

artikul:
Ну как всегда )))
ага, то купить, то продать, то плюс то минус... какой это Грааль? ))) ппц полный. а днем - норм)
 
Ishim:
Нет! давайте на своих! - и куда нить замониторить - хоть в сигналы! Проведём чемпионат по скоростному занириванию ))))) 

Тогда вот волновой прогноз по памму

 

Speculator_:

дак там все равно стоп не будет больше 100 пунктов, може и выгнется повыше и пониже падать будет чем расти. лично я верю, что вытянет
stranger:

Ну что, пабэгаем, да?  

половину отыграть то надо (пониже чуток вверх мне кажется), потом наторговочку (флетик), а там клюшка с острым углом, в зависимости от наклона флета) такое примерно мерещится)
 
stranger:

пока тебя не Миф то слил (((( - говорит перезайдёт о будет всё ок! (я да же потроллить не успел(((()
 
Speculator_:

)))))) давай и ты в сигналы мониторься , а то пропустишь чемпионат!
 
_new-rena:
ага, то купить, то продать, то плюс то минус... какой это Грааль? ))) ппц полный. а днем - норм)
Если ты про евру, то Грааль нарвался на отрицательную дельту, которая вызывает хаотичные качели ))) Вчера вот была положительная дельта, прога сделала 100% и отвалилась по тейку ))) Щас дельта опять в минусе, так что ловить нефига, пока уровень не утрамбуют )))
artikul:
ну да, согласен. наторговочка собственно. пофиксятся, пооткрываются, посливают чуток, а там посмотрим) на то и флетик...
 
Ishim:
пока тебя не Миф то слил (((( - говорит перезайдёт о будет всё ок! (я да же потроллить не успел(((()

Что слил Миф? Кого слил? Когда слил? Клоуны, цена прошла 6 фиг вверх, провалилась на полторы, УПАЛО, крики, эйфория, ну, идиоты одним словом)))

Что то общение с вами меня подз...ло))) О чем говорить если вы уже даже и графиков по ходу не видите. Гуд бай))) 

 
Ishim:
)))))) давай и ты в сигналы мониторься , а то пропустишь чемпионат!
Мне не интересно про чемпионат. 
