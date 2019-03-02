FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 844
Ну как всегда )))
Нет! давайте на своих! - и куда нить замониторить - хоть в сигналы! Проведём чемпионат по скоростному занириванию )))))
Тогда вот волновой прогноз по памму
Ну что, пабэгаем, да?
ага, то купить, то продать, то плюс то минус... какой это Грааль? ))) ппц полный. а днем - норм)
Если ты про евру, то Грааль нарвался на отрицательную дельту, которая вызывает хаотичные качели ))) Вчера вот была положительная дельта, прога сделала 100% и отвалилась по тейку ))) Щас дельта опять в минусе, так что ловить нефига, пока уровень не утрамбуют )))
пока тебя не Миф то слил (((( - говорит перезайдёт о будет всё ок! (я да же потроллить не успел(((()
Что слил Миф? Кого слил? Когда слил? Клоуны, цена прошла 6 фиг вверх, провалилась на полторы, УПАЛО, крики, эйфория, ну, идиоты одним словом)))
Что то общение с вами меня подз...ло))) О чем говорить если вы уже даже и графиков по ходу не видите. Гуд бай)))
)))))) давай и ты в сигналы мониторься , а то пропустишь чемпионат!