[Удален]  
_new-rena:
сигнал один и тот же, просто реинвест идет. пока переписываемся удвоил) (с момента как в ветку зашёл)
что вы тут всё смотрите=) дайте ссылку=)
 
_new-rena:
депо!   ? (надо тебе пароль дать - памм вытащить)))))
[Удален]  
Ishim:
ага, первый день теста по сути. с кем не бывает)

вытащу, если потестится норм с недельку хоть.

ну так и думал.. продажа пошла)

[Удален]  
Myth63:
СМЕ, тут этих ссылок завались )
[Удален]  
_new-rena:
я то думал ты робата гоняешь =) а ты .... эх =)))
[Удален]  
Myth63:
естественно - робота) я вообще не представляю, как можно такое калькулятором делать если комп считает с десяток секунд
[Удален]  
_new-rena:
я про робота на счёте=)
[Удален]  
Myth63:
демку в сигналы закинуть (?) - это неприлично мне кажется, тем более потестить надо чуток, чтобы не убили в конечном счёте)
[Удален]  
_new-rena:
кидай=) она всё равно будет на подписке 0 стоить =)
[Удален]  
Myth63:
через недельку, не раньше.
