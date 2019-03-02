FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 841
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сигнал один и тот же, просто реинвест идет. пока переписываемся удвоил) (с момента как в ветку зашёл)
сигнал один и тот же, просто реинвест идет. пока переписываемся удвоил)
депо! ? (надо тебе пароль дать - памм вытащить)))))
ага, первый день теста по сути. с кем не бывает)
вытащу, если потестится норм с недельку хоть.
ну так и думал.. продажа пошла)
что вы тут всё смотрите=) дайте ссылку=)
СМЕ, тут этих ссылок завались )
я то думал ты робата гоняешь =) а ты .... эх =)))
естественно - робота) я вообще не представляю, как можно такое калькулятором делать если комп считает с десяток секунд
я про робота на счёте=)
демку в сигналы закинуть (?) - это неприлично мне кажется, тем более потестить надо чуток, чтобы не убили в конечном счёте)
кидай=)