artikul:
Если ты про евру, то Грааль нарвался на отрицательную дельту, которая вызывает хаотичные качели ))) Вчера вот была положительная дельта, прога сделала 100% и отвалилась по тейку ))) Щас дельта опять в минусе, так что ловить нефига, пока уровень не утрамбуют )))
так я тебе и говорил - есть периоды неопределённости )))), Привет! , я чемпионал организовываю - буду с секндомером судить! Участвовать будешь? ()
[Удален]  
Ishim:
там твоя реклама с верху всё зазывает по сигналам торговать ? ))) главно по нику, круто! )
 
stranger:

Что слил Миф? Кого слил? Когда слил? Клоуны, цена прошла 6 фиг вверх, провалилась на полторы, УПАЛО, крики, эйфория, ну, идиоты одним словом)))

Что то общение с вами меня подз...ло))) О чем говорить если вы уже даже и графиков по ходу не видите. Гуд бай))) 

ты почитай вчерашнюю ветку я тебя не ругал да же хвалил! (((( , а ты будешь участвовать в скоростном заныривании? (или уже устарел? - ладно будешь почётным болельщиком)
 
Ishim:
Я сказал - в конце апрля-начале мая открою счет для мониторинга, ссылку кину.
 
stranger:
заранее подумай что писать в комментах! (вон Миф всё объяснил - всё понятно)
[Удален]  
artikul:
дак дельта отрицательная (если ты про объемы) - это фиксинг, это в расчет не берем. я вот из дельты пункты никак получить не могу, чтобы понять - а надо ли в рынок с таким? )

и чо вот счас еврик сделал и с какой такой радости? ))) ? (короче много ещё непонятного)

хотяяяя, да, был такой сигнал, неучтенный до сего момента). ....

о! покупки начинаются. щас отправимся вслед за фунтом, надеюсь...

 
_new-rena:

дак дельта отрицательная (если ты про объемы) - это фиксинг, это в расчет не берем. я вот из дельты пункты никак получить не могу, чтобы понять - а надо ли в рынок с таким? )

и чо вот счас еврик сделал и с какой такой радости? ))) ? (короче много ещё непонятного)

хотяяяя, да, был такой сигнал неучтенный до сего момента). ....

чо запутался? 
[Удален]  
Ishim:
чо запутался? 
Ага. Ишим, тут картины кажут, на которых киш-миш. Объемы нельзя так просто взять и сложить. Часть из них - стопы, часть - открытые сделки, часть отложки. Распутать эту кашу - полный ппц.... (второй месяц глаза на экране мозолю)
 
stranger:

Было, а "дракончик"  полетел)

 

 
Ishim:
заранее подумай что писать в комментах! (вон Миф всё объяснил - всё понятно)
Если про фунт 1.50-1.57 непонятно, то я не знаю как еще писать. Или какие комменты?
