FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 845
Если ты про евру, то Грааль нарвался на отрицательную дельту, которая вызывает хаотичные качели ))) Вчера вот была положительная дельта, прога сделала 100% и отвалилась по тейку ))) Щас дельта опять в минусе, так что ловить нефига, пока уровень не утрамбуют )))
так я тебе и говорил - есть периоды неопределённости )))), Привет! , я чемпионал организовываю - буду с секндомером судить! Участвовать будешь? ()
Что слил Миф? Кого слил? Когда слил? Клоуны, цена прошла 6 фиг вверх, провалилась на полторы, УПАЛО, крики, эйфория, ну, идиоты одним словом)))
Что то общение с вами меня подз...ло))) О чем говорить если вы уже даже и графиков по ходу не видите. Гуд бай)))
ты почитай вчерашнюю ветку я тебя не ругал да же хвалил! (((( , а ты будешь участвовать в скоростном заныривании? (или уже устарел? - ладно будешь почётным болельщиком)
Я сказал - в конце апрля-начале мая открою счет для мониторинга, ссылку кину.
дак дельта отрицательная (если ты про объемы) - это фиксинг, это в расчет не берем. я вот из дельты пункты никак получить не могу, чтобы понять - а надо ли в рынок с таким? )
и чо вот счас еврик сделал и с какой такой радости? ))) ? (короче много ещё непонятного)
хотяяяя, да, был такой сигнал, неучтенный до сего момента). ....
о! покупки начинаются. щас отправимся вслед за фунтом, надеюсь...
чо запутался?
Было, а "дракончик" полетел)
заранее подумай что писать в комментах! (вон Миф всё объяснил - всё понятно)