FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 831

[Удален]  
Ishim:
один управ(новый счёт с 0 начал) за 3 дня сделал 50 000% - прибыль снял - через неделю слил .(рубль!). я вчера прогноз по рулю отработку выкладывал (полистай назад) ты в сбере тогда тусовался...
ну так мне точно не суметь и такие прОценты - это надо плечо в 2000 и огромное везение. То что слил - это теоретически даже понятно, т.к. цена не ходит по прямой, а если поразбираться поглубже с объемами, то становится понятно, что есть время, когда цена колбасится не от объема, а ловит как раз таких счастливчиков на убой или за стопами бегает (редко, но такое присутствует)
[Удален]  
закрылся и зашел снова в селл, реинвестом...
 
тут такихх шортистов былооо    особенно на фунте ))))))
[Удален]  
а чо с фунтом? ))) (я в евру тока вдарился, не могу набрать максимальный лот, ну ты сам понимаешь... так что... ))))
 
а один управ на франке за 2 часа выиграл 190К баксов. (и это без инвесторов было у него там личного капитала что то около 30)
[Удален]  
не может быть... с 30 баксов? (перекинул скорее всего с другого счета)
 
Растёт - Стрендж его рекламирует - шортистов гоняет дятлами зовёт! (и мне доставалось... но 30 пипок там взял минимальным)
[Удален]  
А вот и нет Стренжа, фунт то седня под плинтус занесло... (глянул чуток)
 
с 30К баксов!

на интервенции - там мониторинг тогда 11 или 13 счетов в -100 улетели )))) (а 2 или 3 только выиграли) 

 
может его поэтому и нет ))))) 
