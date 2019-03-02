FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 831
один управ(новый счёт с 0 начал) за 3 дня сделал 50 000% - прибыль снял - через неделю слил .(рубль!). я вчера прогноз по рулю отработку выкладывал (полистай назад) ты в сбере тогда тусовался...
пока 1.14 а там...
закрылся и зашел снова в селл, реинвестом...
тут такихх шортистов былооо особенно на фунте ))))))
ну так мне точно не суметь и такие прОценты - это надо плечо в 2000 и огромное везение. То что слил - это теоретически даже понятно, т.к. цена не ходит по прямой, а если поразбираться поглубже с объемами, то становится понятно, что есть время, когда цена колбасится не от объема, а ловит как раз таких счастливчиков на убой или за стопами бегает (редко, но такое присутствует)
а один управ на франке за 2 часа выиграл 190К баксов. (и это без инвесторов было у него там личного капитала что то около 30)
а чо с фунтом? ))) (я в евру тока вдарился, не могу набрать максимальный лот, ну ты сам понимаешь... так что... ))))
Растёт - Стрендж его рекламирует - шортистов гоняет дятлами зовёт! (и мне доставалось... но 30 пипок там взял минимальным)
не может быть... с 30 баксов? (перекинул скорее всего с другого счета)
с 30К баксов!
на интервенции - там мониторинг тогда 11 или 13 счетов в -100 улетели )))) (а 2 или 3 только выиграли)
А вот и нет Стренжа, фунт то седня под плинтус занесло...