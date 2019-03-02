FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 832

Ishim:
с 30К баксов!
это нормально, а то я уже думал, что чел каждый пипс вытягивал от верху к низу и наоборот)))
на интервенции - там мониторинг тогда 11 или 13 счетов в -100 улетели )))) (а 2 или 3 только выиграли) 

там каскадЁром нужно быть и огромный талант иметь, чтобы что то хоть заработать)))
 
_new-rena:
там каскадером нужно быть и огромный талант иметь, чтобы что то хоть заработать)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/44762-obsuzhdenie-pamm-schetov-i-upravliaiuschikh/page-1379   читай вникай научишся торговать памм откроешь))))
Ishim:
может его поэтому и нет ))))) 

я думаю, что есть те, кто составил компанию:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/406861

GBP: дальнейшее движение вверх — Credit Agricole
GBP: дальнейшее движение вверх — Credit Agricole
  • 2015.02.26
  • Vasilii Apostolidi
  • www.mql5.com
GBP был хорошо поддержан ростом экономики и ожиданиями инвесторов. Учитывая влияние Банка Англии в стабилизации, далее мы ожидаем дальнейшего повышение GBP в ближайшее...
неее, я пока еврика не оседлаю, с места не сдвинусь))), но почитаю ради кругозора

на рубле зарабатывают только инсайдеры или к ним приближенные особы

что касается фунта.

 ещё со втроника желание рынка найти середину. ( две линии желания находятся по разные и примерно одинаковом положении от нуля) уровень нуля  на индюке это баланс цены.

сначало шпокали сельщиков теперь байщиков. краткосрокеров. 

настрой был баевый,  это показывает пунктир он выше нуля. что и произошло, свалились на цену баланса между продавцами и покупателями (середина недельного канала) 

последняя баевая стрелочка была в начале февраля. далее были только селовые. впринцепе о окончании тренда вверх говорить рано.

так же за спуск было образование недельного канала внутри предыдущего , таких каналов на истории 23 штуки и все отрабатывали, даже есть именно от одной до другой граници.

просто самоубийство покупать в верхней части канала от воздуха. 

клевая стратегия. очень похожа на мою предыдущую (я как то ночью писал пост, с полной выкладкой математики и тут же стёр. НО!!! ))) pako успел таки стянуть...)

с риском в 80% можно было удвоиться за 3-4 дня... опасен безоткат...

умеренным риском можно смело торговать и не париться. 500-700% в год - в легкую.

даже на скрине в профиле чётко видно покупки стрелочки, и продажи стрелочки.. 
заметь, что это примерно хаи/лои дня...

в моей стратегии по графику двигалось окошечко типа которое сдвигалось, если цена меняла угол направления и всё пересчитывалось относительно хая и лоя внутри этого окна. окно (период расчета) от начала движения и до конца. на этом строился прогноз.

_new-rena:
заметь, что это примерно хаи/лои дня...

первые 2 покупки ( очень маленькие) строго по сигналу, но там падение было на панической распродаже после слов драги о куе. что я и констатировал возврат в 5477

далее просто ждать вывалились сразу три сигнала. купили. далее по накатанной купили, остопили народ, и полетели вверх. причём при вылете из канала показаля чёткий бай. скрины с коментом выкладывал. 

кто тут постоянно сидит, помнит что я показал долговые провалы, но не входил в рынок на вопрос почему, я отвечал что ещё успею=)

в принцепе, ничего такого не случилось если рассматривать фунт.

 и так могу расписать все 4 пары. 

