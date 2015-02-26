Мир волнуется: сколько еще нефти сможет купить Китай?

К северу от Даляна, прибрежного города в Китае, шоссе заканчивается там, где охрана блокирует подступы к одному из стратегических нефтехранилищ Поднебесной. За воротами горы хранят большую тайну — что именно и в каких объемах хранится в нефтяных резервуарах Даляна. И чем туманнее эта тайна, тем более размытым становится прогноз китайского спроса на нефть. Когда цены на «черное золото» упали в прошлом году более чем наполовину, Китай бросился его покупать.

Благодаря снижению цены, пополнение запасов стало доступным. Усилия Поднебесной по закупке сырья повысили импорт на 9,5% в прошлом году. Десятки миллионов тонн дополнительных объемов нефти потекли в Китай из России, с Ближнего Востока и из других стран.

Внимание, вопрос: сколько в черном ящике?



Всё это сделало задачу оценки истинного китайского спроса еще более сложной для нефтяных компаний, трейдеров и правительств «нефтяных» государств. Представление о фактической потребности китайских компаний в «черном золоте» становится всё более размытым. По некоторым показателям, Китай сегодня обходит США по потреблению нефти. Выяснение того, сколько же реально он будет покупать, жизненно важно для прогнозирования цен, особенно в свете того, что глобальный спад был связан с беспокойством по поводу перспектив спроса.

Томас Пью, экономист Capital Economics, говорит: «Они построили громадное количество резервуаров, которые нуждаются в заполнении». Когда Китай собирается покупать (или уже купил?) всю необходимую для этого нефть — совершенно непонятно.

Отсутствие достоверных данных о китайских резервах - «огромный черный ящик для мировых нефтяных рынков», по словам Кейсуке Садамори, директора по энергетическим рынкам и безопасности в IEA (Международном энергетическом агентстве). Агентство требует, чтобы его члены (в основном богатые, развитые страны) держали у себя резервы нефти, которых хватило бы на 90 дней, чтобы пережить потенциальные перебои в поставках. Китай членом группы не является, но в течение многих лет стремился заполнить свои нефтяные резервы, особенно во время снижения цен на топливо.



Китай: "любимый покупатель" для всех нефтяных стран



Судя по всему, звездный чай Китая настал этой осенью. В октябре Китайская национальная объединенная нефтяная корпорация, согласно информации от сингапурских трейдеров, закупила 47 танкеров нефти (более 23,5 млн баррелей) в рамках спотовой покупки на сингапурской бирже.

Догадки о китайском спросе начались еще примерно десять лет назад, когда огромными темпами взлетела потребность Китая в импортной нефти. В ответ по всему миру выросли инвестиции в нефтяные проекты. По сравнению с 2000 годом, в 2010 мировое производство нефти выросло более, чем на 15%, а импорт нефти в США за тот же период снизился на то же количество. Опираясь на китайское правительство, крупные государственные нефтяные компании создали тесные связи с производителями нефти (к примеру, с Саудовской Аравией) и начали строить сеть трубопроводов к месторождениям в Центральной Азии. Для производителей китайский спрос становился еще более важным по мере того, как США развернула программу импортозамещения нефти и газа, развивая свои собственные сланцевые проекты.

Развивается транспортная сеть: так, например, в прошлом месяце танкер, нагруженный ближневосточной нефтью, впервые вошел в новый китайский порт к юго-западу от Мьянмы. Этот объект развивается под руководством China National Petroleum и будет воротами нового пути доставки нефти на юго-запад Китая.

Еще один интересный для поставщиков нефти в Китай фактор: нефтяное месторождение Дацин, которое поставляет порядка четверти собственного китайского производства, сократит добычу на 11 млн баррелей. Импорт нефти становится более рентабельным, чем дорогостоящая добыча на стареющем месторождении, из пластов которого становится всё сложнее качать сырье.



Ложка дегтя в бочке нефти



И тем не менее, даже если Китай продолжит потреблять нефть из-за рубежа, здесь замедляется потребление (как и замедляется экономика). Перед тем, как началось снижение, «два из каждых пяти баррелей закупки нефти в мире приходились на Китай, но глобальное замедление ослабили этот спрос», — пишет МЭА в своем отчете о перспективах рынка нефти за февраль.Со снижающейся производственной активностью китайские промышленники уже сталкиваются с избытком нефтепродуктов, таких, как бензин. Это определенно будет сдерживать строительство новых НПЗ. В этом году переработка нефти в Китае вырастет на 380 000 баррелей в день, по сравнению с 636 000 баррелей в день (по оценкам аналитиков Citi Research).

При этом стратегические резервы становятся головной программой. Трехступенчатая программа по инициативе правительства в последнее десятилетие нацеливается на создание более десятка хранилищ по всей стране к 2020 году. В один из своих редких моментов откровенности Национальное бюро статистики сообщило, что в ноябре завершился первый этап программы, и к тому времени уже были возведены объекты, которые покрывают около девяти дней национального потребления нефти. Целевое значение — 90 дней.

Аналитик CLSA Саймон Пауэлл рассчитал, что после недавней закупки новой порции стратегических нефтяных резервов Китая хватит сегодня примерно на 40 дней. Снижение цены сэкономило для страны миллиарды долларов.

Учитывая замедление темпов роста, аналитики ожидают усиления упорной конкуренции среди стран, экспортирующих нефть в Китай: «Они должны будут бороться за этот рынок не на жизнь, а на смерть — в основном предоставляя более низкие цены». К примеру, экспорт Саудовской Аравии в Китай упал в прошлом году на 8% (Китай покупал больше нефти в России и других странах). В ответ саудиты предложили для азиатских клиентов очень выгодные скидки. «Вишенка на торте» - то, что США стали покупать гораздо меньше нефти из Западной Африки (в Нигерии и у других производителей). В итоге Африка тоже всё чаще обращается к Китаю как к основной «мишени» своих нефтяных продаж. Согласно отгрузочным данным, Китай стал в 2014 году крупнейшим импортером африканской нефти. Производство выросло, но аппетитов Китая на все африканское «черное золото» не хватает. Поэтому танкеры, нагруженные нереализованной нефтью, скапливаются в африканских портах.

«Я очень хотел бы знать, что же все-таки происходит в Китае», — говорит Иэн Тейлор, исполнительный директор Vitol Group, одного из самых крупных в мире нефтяных трейдеров. — «Кажется, энергоемкость этого рынка очень сильно падает».

