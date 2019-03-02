FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 830

Ishim:
зачем мне покупать если уже куплено )))
а путы всё растут и растут...
 
_new-rena:

4-ка жива? Там уже в марте возможно потеряешь то что написал.

Секрет всё в тех же объемах на СМЕ. Я прогу к концу января накидал, причем в динамике, а разбираюсь до сих пор.

Путы и коллы всё таки надо рассматривать (те что по форекс) всё таки с точки зрения, что право на покупку/продажу это - конец открытой сделки. Естественно, что не каждому повезет закрыть её в плюсе. Если путы в объеме растут, то и цена падает, а растущие коллы - наоборот её в небо двигают. Толька на тех рисунках, которыми тут хвалятся и не заметишь ничего...

Ishim:
да флудили как то - только 1 пост и есть и на 4ке пост.
Там подполковник командует)
 
_new-rena:

  как Тума появится - пошлю сюда читать ))))
Myth63:

то что я делаю, я всегда предупреждаю.  так что с понедельника какраз март месяц начало воти будем делать грязь =)

с кем поспорить что сделаю 100% +  за март ? =) 

100% за месяц - это не тяжело. в день делай...
 
_new-rena:
а путы всё растут и растут...
через 70 пипок селл стоп. Путы это вниззз? (вот зараза)
 
Myth63:

то что я делаю, я всегда предупреждаю.  так что с понедельника какраз март месяц начало воти будем делать грязь =)

с кем поспорить что сделаю 100% +  за март ? =) 

Если что-то и доказывать, то только самому себе...

Никогда ни с кем не спорю...

Ishim:
через 70 пипок селл стоп. Путы это вниззз? (вот зараза)
дак сам небось видишь куды прэ
_new-rena:

в теории =) все полёты укладываются в канал, да бывают вылеты (евра рекордсмен=) поэтому она сложна в расчётах. и я её не торгую особо. вот старый выкладывал картинку сегодня по каналу... всё в канале, и покупать на верхней части канала это самоубийство

щас выложу картинку покажу=)

 
_new-rena:
100% за месяц - это не тяжело. в день делай...
один управ(новый счёт с 0 начал) за 3 дня сделал 50 000% - прибыль снял - через неделю слил .(рубль!). я вчера прогноз по рулю отработку выкладывал (полистай назад) ты в сбере тогда тусовался...
 
_new-rena:
дак сам небось видишь куды прэ
пока 1.14 а там...
