FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 830
зачем мне покупать если уже куплено )))
4-ка жива? Там уже в марте возможно потеряешь то что написал.
Секрет всё в тех же объемах на СМЕ. Я прогу к концу января накидал, причем в динамике, а разбираюсь до сих пор.
Путы и коллы всё таки надо рассматривать (те что по форекс) всё таки с точки зрения, что право на покупку/продажу это - конец открытой сделки. Естественно, что не каждому повезет закрыть её в плюсе. Если путы в объеме растут, то и цена падает, а растущие коллы - наоборот её в небо двигают. Толька на тех рисунках, которыми тут хвалятся и не заметишь ничего...
да флудили как то - только 1 пост и есть и на 4ке пост.
то что я делаю, я всегда предупреждаю. так что с понедельника какраз март месяц начало воти будем делать грязь =)
с кем поспорить что сделаю 100% + за март ? =)
а путы всё растут и растут...
Если что-то и доказывать, то только самому себе...
Никогда ни с кем не спорю...
через 70 пипок селл стоп. Путы это вниззз? (вот зараза)
в теории =) все полёты укладываются в канал, да бывают вылеты (евра рекордсмен=) поэтому она сложна в расчётах. и я её не торгую особо. вот старый выкладывал картинку сегодня по каналу... всё в канале, и покупать на верхней части канала это самоубийство
щас выложу картинку покажу=)
100% за месяц - это не тяжело. в день делай...
дак сам небось видишь куды прэ