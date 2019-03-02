FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 82

SEVER11:
1.1436 Euro detected )))
1.0282 USDCHF
 
USDCAD- 1.1986-1.21066-1.2365
 
Spekul:
ну так все ждут разворота, и вдруг ночью втихоря развернут, а все спать будут))

Бессмысленно. Ждать. Чтобы евро "рванула", надо, чтобы лопнул какой нить очередной пузырь.

Вниз она собиралась 3 недели, и то пинок с откатом потребовался, чтобы пошла.

С третьей стороны, это тоже хорошо. Чем глубже вниз, тем дольше вверх.

 
Silent:

Бессмысленно. Ждать. Чтобы евро "рванула", надо, чтобы лопнул какой нить очередной пузырь.

Вниз она собиралась 3 недели, и то пинок с откатом потребовался, чтобы пошла.

С третьей стороны, это тоже хорошо. Чем глубже вниз, тем дольше вверх.

я не жду разворота, мало того, не питаю иллюзий что он произойдет в ближайшее время, делаем ставки на коррекцию и то не на долгую
 

Speculator_:

 


[Удален]  
Сейчас на "нонках" расколбасят)
 
Спекуль со Спекулятором спекулировали-спекулировали, спекулировали-спекулировали, да невыспекулировали )))
[Удален]  
До прихода лосей остаЛОСЬ пять минут )))
 

Чтите мм, дети мои)))

По гостям сегодня ходить надо было, а не в монитор пялиться))) 

[Удален]  

хроники неплохой проги:


