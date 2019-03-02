FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 82
1.1436 Euro detected )))
ну так все ждут разворота, и вдруг ночью втихоря развернут, а все спать будут))
Бессмысленно. Ждать. Чтобы евро "рванула", надо, чтобы лопнул какой нить очередной пузырь.
Вниз она собиралась 3 недели, и то пинок с откатом потребовался, чтобы пошла.
С третьей стороны, это тоже хорошо. Чем глубже вниз, тем дольше вверх.
Speculator_:
Чтите мм, дети мои)))
По гостям сегодня ходить надо было, а не в монитор пялиться)))
хроники неплохой проги: