FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 800

Ishim:
я те сказал - без откатов нет 700 - 1000 пунктов, а по какой хочешь паре тебе сделаю прогноз на Н4, спрашивай!

Мне прогнозы не надо, скажи просто - вот это продать-купить отсюда до туда) Пох откаты, просто лоу-хай или хай-лоу.

Как я фунт говорил 50-57. И все. 

 
stranger:
Мне прогнозы не надо, скажи просто - вот это продать-купить отсюда до туда) Пох откаты, просто лоу-хай или хай-лоу.
купи евро/ену до 142.50 , ещё ?
 
21april:
Марио через 30... мин.
эт когда по Москве?
 
Ishim:
купи евро/ену до 142.50
Кросы не предлагать)
все прочитали про новую 20 евровую банктноту =) драги отжигает=)
 
stranger:
Кросы не предлагать)
долл/йена 125.5
 
Ishim:
долл/йена 125.5
С текущих?
 
Myth63:
все прочитали про новую 20 евровую банктноту =) драги отжигает=)
Слово евро написано кириллицей, я в полном ахтунге)))))
 
stranger:
С текущих?
с текущих
 
Ishim:
с текущих

Гуд, рисуем.

В коллекцию для потомков) 

 

