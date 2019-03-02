FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 800
я те сказал - без откатов нет 700 - 1000 пунктов, а по какой хочешь паре тебе сделаю прогноз на Н4, спрашивай!
Мне прогнозы не надо, скажи просто - вот это продать-купить отсюда до туда) Пох откаты, просто лоу-хай или хай-лоу.
Как я фунт говорил 50-57. И все.
Мне прогнозы не надо, скажи просто - вот это продать-купить отсюда до туда) Пох откаты, просто лоу-хай или хай-лоу.
Марио через 30... мин.
купи евро/ену до 142.50
Кросы не предлагать)
долл/йена 125.5
все прочитали про новую 20 евровую банктноту =) драги отжигает=)
С текущих?
с текущих
Гуд, рисуем.
В коллекцию для потомков)