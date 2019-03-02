FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 801

Lesorub:
эт когда по Москве?

Через, а не в ...)

20:15 (МСК) 

 
stranger:

Гуд, рисуем.

В коллекцию для потомков) 

 

занятся что ли нечем )))
 
Для истории, мы же клоуны, должны чтить Сенсея 
 
stranger:
Для истории, мы же клоуны, должны чтить Сенсея 
вы клоуны на форуме, а в торговле х.з. (думаю дилетенты не все конечно)
 

Какой сейчас курс евро доллара?

А то мне тут шокирующие новости пришли, что евро достиг 1.1430, а у меня он, что то выше 1,1390 на это неделе не поднимался

 
Alexey:

Какой сейчас курс евро доллара?

А то мне тут шокирующие новости пришли, что евро достиг 1.1430, а у меня он, что то выше 1,1390 на это неделе не поднимался

И Марио  молчит(
 
Ishim:
вы клоуны на форуме, а в торговле х.з. (думаю дилетенты не все конечно)

Учитель, извините тупого, что делать с этим Вашим прогнозом?...

 

 
я как ты торгую. выходит не дилетант)) я хоть додумался 40% вывести...
 
wild_hedgehog:
я как ты торгую. выходит не дилетант))
Давай! Удачи!
 
stranger:

Учитель, извините тупого, что делать с этим Вашим прогнозом?...

 

а что там случилось? 60 пипок перехаилось? прогноз то на Д1

 

доп. Да! не торгуйте чужие прогнозы! (это только для обмена мнений) 

