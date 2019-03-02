FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 801
эт когда по Москве?
Через, а не в ...)
20:15 (МСК)
Гуд, рисуем.
В коллекцию для потомков)
занятся что ли нечем )))
Для истории, мы же клоуны, должны чтить Сенсея
Какой сейчас курс евро доллара?
А то мне тут шокирующие новости пришли, что евро достиг 1.1430, а у меня он, что то выше 1,1390 на это неделе не поднимался
вы клоуны на форуме, а в торговле х.з. (думаю дилетенты не все конечно)
Учитель, извините тупого, что делать с этим Вашим прогнозом?...
я как ты торгую. выходит не дилетант))
Учитель, извините тупого, что делать с этим Вашим прогнозом?...
а что там случилось? 60 пипок перехаилось? прогноз то на Д1
доп. Да! не торгуйте чужие прогнозы! (это только для обмена мнений)