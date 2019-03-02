FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 802

Ishim:
а что там случилось? 60 пипок перехаилось? прогноз то на Д1
А что, на м1 цена другая? 
 
stranger:
А что, на м1 цена другая? 
слушай! вы только сегодня с объёмником перетирали - зоны, уровни, - и как бы я понял, что ты в курсе - что это не тонкая линия. Не надо меня троллить у меня уже аллергия на твои ????? и вообще с фунтом сам разбирайся.
ну нельзя вас без присмотра оставлять....
 
stranger:
 
stranger:
Нет, он реально торгует, только не может никак въехать, что графика цены для торговли не достаточно.

нет здесь ты не прав, просто одним достаточно графика цены(надо правильно сформулировать просто)

а другим что-то ещё...

вот пример продвижения по цене:

а справа уже коммерческая тайна...

Пикассо отдыхает...

Всем спок... ночи...

 
Да тут вообще санаторий! лечебный профилакторий!
 
SEVER11:

а справа уже коммерческая тайна...

обычно делают с лева, покупки-продажи
а если я скажу что хочу в 1.51 =)
 
короче началось, у одних прогноз тайна , у других платный, у третьих от балды))
wild_hedgehog:
короче началось, у одних прогноз тайна , у других платный, у третьих от балды))
хе, тут всегда так =)
