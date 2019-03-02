FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 799
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на памм сервисе 3000 паммов )))) и это только в горах.
Так мы же клоуны)))
я твои имею ввиду ))
я те выше написал, чё те надо? спроси!
у меня всё хорошо и будет ещё лучше.
Так спрашивал. Что откуда и докуда купить или продать? Или ты глухотупой?)))
Сергей Пантелеевич? Здрасьте :-D
эт через палату! дальше по коридору пройдите...
чет Драга должен речь толкать и тишина...