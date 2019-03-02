FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1102
Рынок есть рынок. Он зависит от многого. И цена в том числе.
Если у тебя сверху стоит миллион перцев с открытыми сделками тут хоть по барабану хоть по бубну - цена придет туды :-D
ага. сначала изучаем объемы, а потом уже и цену можна, забыв про объемы навсегда. но без объемов - никак, или мои картинки посмотреть, чтобы калькулятор не мозолить...
ага. сначала изучаем объемы, а потом уже только цену можна (индикатор пары не нужон), забыв про объемы навсегда. но без объемов не разобраться никак, или мои картинки(по СМЕ построенные) посмотреть, чтобы калькулятор не мозолить и череп ими не забивать...
а чо ты там на онанируешь глядя на вчерашние цены (может дойдёт ты анализируешь цену), напокупались - напродавались - никого нет .... Иии финал твоего анализа цена идёт .... (но вот почему то всё время мимо)
Эт какие такие картинки? ))
Как можно анализировать цену? Она просто есть и все :-D
Опционы? Фьючи? Для некоторых это инструмент хеджирования рисков. Они идут рука об руку с рыночной ценой. Стало быть это далеко не ни о чем!!!
И кстати Евру в данный момент солят
))))) где то назад месяцок и в нашу сторону. сколько это страниц - понятия не имею)))
Про то у кого мимо может помолчим?)
я слежу у тебя по фунту 1 сделка бу, всё!!! (твои шорты вылезшие в 200+ постфактум не считается), а вот у Юрченко 2:0.
В + 520)))
Будет только постфактум, мне прицепы не нужны)))
Никто никого ни в чем не убеждает, если не важно, что продавали вчера, позавчера, на прошлой неделе, важно что сегодня делают, то вперед - блох ловить)