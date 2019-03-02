FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1102

Новый комментарий
[Удален]  
mmmoguschiy:
Рынок есть рынок. Он зависит от многого. И цена в том числе.

Если у тебя сверху стоит миллион перцев с открытыми сделками тут хоть по барабану хоть по бубну - цена придет туды :-D
... и притащит подарки, нальёт бухалова и начнётся праздник)))
 
_new-rena:
ага. сначала изучаем объемы, а потом уже и цену можна, забыв про объемы навсегда. но без объемов - никак, или мои картинки посмотреть, чтобы калькулятор не мозолить...
Цену можно изучать только за какой то период, тупо глядя на график в МТ ничего не изучишь, вот про цену фунта я сказал - сегодня меня устроила бы цена 1.46-4610 для покупки, не будет ее значит и покупать не буду, а завтра 1.46 может для меня быть уже дорого, я соглашусь купить только за 4550 или за 1.45.
 
_new-rena:
ага. сначала изучаем объемы, а потом уже только цену можна (индикатор пары не нужон), забыв про объемы навсегда. но без объемов не разобраться никак, или мои картинки(по СМЕ построенные) посмотреть, чтобы калькулятор не мозолить и череп ими не забивать...
Эт какие такие картинки? ))
 
Ishim:
а чо ты там на онанируешь глядя на вчерашние цены (может дойдёт ты анализируешь цену), напокупались - напродавались - никого нет .... Иии финал твоего анализа цена идёт .... (но вот почему то всё время мимо)
Про то у кого мимо может помолчим?)
[Удален]  
mmmoguschiy:
Эт какие такие картинки? ))
))))) где то назад месяцок и в нашу сторону. сколько это страниц - понятия не имею)))
 
mmmoguschiy:
Как можно анализировать цену? Она просто есть и все :-D

Опционы? Фьючи? Для некоторых это инструмент хеджирования рисков. Они идут рука об руку с рыночной ценой. Стало быть это далеко не ни о чем!!!

И кстати Евру в данный момент солят
ну да она есть, они ведомые ценой, в данный момент м5 солят. ))))))))))))))  
 
_new-rena:
))))) где то назад месяцок и в нашу сторону. сколько это страниц - понятия не имею)))
меня только реалтайм волнует - картинка на текущий момент
 
stranger:
Про то у кого мимо может помолчим?)

я слежу у тебя по фунту 1 сделка бу, всё!!! (твои шорты вылезшие в 200+ постфактум не считается), а вот у Юрченко 2:0. 

 
Ishim:

я слежу у тебя по фунту 1 сделка бу, всё!!! (твои шорты вылезшие в 200+ постфактум не считается), а вот у Юрченко 2:0. 

В + 520)))

Будет только постфактум, мне прицепы не нужны))) 

 
stranger:

Никто никого ни в чем не убеждает, если не важно, что продавали вчера, позавчера, на прошлой неделе, важно что сегодня делают, то вперед - блох ловить)

 

Мне бы чего покрупнее :-D Потому и важно - вчера позавчера завтра и сегодня :-D
1...109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109...2119
Новый комментарий