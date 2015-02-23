Из еврозоны должна выйти Германия, а не Греция!

Именно такую точку зрения обосновывает американское издание "Foreign Policy", опубликовавшее на днях статью «It’s Time to Kick Germany Out of the Eurozone». Ее авторы утверждают, что европейскую экономику тянет на дно вовсе не Греция, а Германия.

Начинают рассуждение с того, что Германия - «яркое» пятно на фоне вялой экономики стран еврозоны, потому что ее положительное сальдо торгового баланса в прошлом году дошло до рекордного уровня - 217 млрд евро, это второе место среди экспортеров - после Китая. Многие экономисты называют Германию «локомотивом роста» зоны евро, хотя на самом деле постоянный профицит торгового баланса Германии и есть основа всех проблем в Европе. Получается, что вместо того, чтобы укреплять мировую экономику, Германия ослабляет ее. И лучшее, что может сделать Германия для еврозоны — выйти из нее.

Германия может производить огромное количество хороших по качеству товаров, и многие из них она с успехом экспортирует. Но нет никакой понятной причины, почему государство, получающее огромные средства от экспорта, не тратит их активно на импорт или на инвестиции.

Проще говоря, страна тратит меньше, чем зарабатывает — отсюда и появляется профицит. Но обычно торговый дисбаланс возникает благодаря решениям, касающимся того, сколько накапливать и где эти накопления хранить — внутри страны или за рубежом. Но не забывайте, что если страна имеет торговый профицит, значит она финансирует чей-то торговый дефицит.

Европейский кризис часто называют долговым. Но у Европы нет проблем с внешним долгом, ее проблемы связаны с внутренним долгом. Германия всегда много копила, а с переходом на единую валюту вместо того, чтобы меньше откладывать или инвестировать эти ресурсы внутри страны, она стала давать эти деньги взаймы другим странам, чтобы те покупали немецкие товары. И уже к 2007 году торговый профицит Германии был 195 млрд евро, 60% средств из которого поступили из еврозоны. Эта «бережливость» банков и правительства вряд ли приводила к тому, чтобы те избыточные накопления хоть как-то использовать или были выгодно инвестированы. Такие огромные цифры лишь внушали немцам иллюзию процветания.

Но далее сложности начались из-за единой валюты у стран еврозоны. Местных механизмов для регулирования курса и кривой спроса не существовало, и странам-должникам приходилось резко уменьшить спрос за счет мер жесткой бюджетной экономии и из-за необходимости платить по кредитам. Объемы торговли Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании с Германией уменьшились — в случае с Грецией и Ирландией более, чем на треть. Получилось, что Европа пыталась выйти из кризиса исключительно ценой своего роста.

И вот еврозона сама оказалась в ловушке. Страны-участницы должны двигаться в двух разных направлениях, но опять же из-за единой валюты не могли делать этого слишком быстро. И готовящееся монетарное стимулирование — а заодно ослабление евро — попросту перенаправит внутренний дисбаланс Европы наружу. Сейчас европейцам вообще нельзя опираться на опыт американцев, которые занимают деньги, чтобы тратить больше, чем производят. Это абсолютно нерационально.

Что же делать? Самое лучшее решение — и одновременно практически нереалистичное — заставить Германию покинуть еврозону и вернуться к немецким маркам. В 2014 году немецкие политики показали готовность к тому, чтобы подстегнуть спрос путем увеличения минимальной заработной платы, уменьшения пенсионного возраста и увеличения размера пенсий – эти шаги могут помочь, но они могут и негативно сказаться на производительности. А ведь именно она является источником потребительских возможностей немцев. В то же время эти политики не хотят сокращать налоги и повышать расходы на общественные нужды. Немцы думают, что любые предложения ослабить фискальную дисциплину сильно «попахивают» греческой расточительностью, но можно же посмотреть на это по-другому. Избыточные накопления уже есть, и надо просто решить, куда их вложить. Если правительство будет одалживать эти средства внутри страны, а не давать их взаймы тем странам, которые объективно не могут себе позволить приобретать немецкие товары, это поможет выходу еврозоны из кризиса.

Точно так же нет причин откладывать свои сбережения где-то за границей, потому что они необходимы внутри страны. Тот «рост», который Германия демонстрирует, финансируя торговый дисбаланс — внутри и за пределами еврозоны — это иллюзия. Рост Германии «взят взаймы» у других стран, и это временное явление. Приходим к выводу, что даже для самой Германии и вообще для всего мира это очень невыгодная сделка.