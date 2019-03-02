FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 749

wild_hedgehog:
на терминал станет лента?
На какой терминал? Лента в Нинзе, мт это пустое ведро.
Вариант движения по GBP/USD  к 1.5500 ,а дальше к 1.5329 ..Ждемс?
 

по луню четко один за другим выбило 2 стопа))

солить есть смысл еще?)

видимо подождать 2650 все таки надо...

 
azfaraon:
Вариант движения по GBP/USD  к 1.5500 ,а дальше к 1.5329 ..Ждемс?

tol64:

так ..а теперь на русском языке пожалуйста )))
 
wild_hedgehog:

по луню четко один за другим выбило 2 стопа))

солить есть смысл еще?)

видимо подождать 2650 все таки надо...

Я честно говоря у tol64   хотел выяснить о чем в итоге эта таблица ,показанная им тут ..какая там инфа ?
 
Alexey:

Вот уперты, чел. не как не хочет в убыток резать. https://www.mql5.com/ru/signals/35539#!tab=trading

там скорее всего робот торгует
 
wild_hedgehog:
там скорее всего робот торгует

 Не, не похоже, он зашел в большой убыток, дождался первой микро прибыли и закрылся, испугался. А движение продолжалось, но второй ордер до плюса так и не дошел. Был бы робот, он бы больше прибыли срезал с первого ордера.

Надо как то, проверить его максимум.

 
Внимательно наблюдаю за игрой против доллара )
