Что делаем с фунтом?
 
21april:
Внимательно наблюдаю за игрой против доллара )
Наблюдаем
 
Alexey:

 Не, не похоже, он зашел в большой убыток, дождался первой микро прибыли и закрылся, испугался. А движение продолжалось, но второй ордер до плюса так и не дошел. Был бы робот, он бы больше прибыли срезал с первого ордера.

Надо как то, проверить его максимум.

так роботы и делают (можно строго ноль настроить .можно пару пипсов плюса), а люди дождавшись ноль сразу страх переводят в жадность и мысли " ну уже нужное направление, чего закрывать"
 

Нанаблюдаетесь - скажете)))

 

 
А от этого что то изменится?
 
Alexey:
А от этого что то изменится?

Для меня на фунте ничего не изменилось за прошедшую неделю, для вас не знаю.

Вы же только наблюдаете) 

чаго шумите??? пить надо =) мяско замочил, дорогу на дачу сказали к 18.00 почистят... сын баню затопит =) жизнь прекрастна=)
 
Уже, долго собираешься)))
 
Красава умееш чтоб для души,удачи и с праздником
 
по евре есть мысли?)
