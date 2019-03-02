FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 750
Внимательно наблюдаю за игрой против доллара )
Не, не похоже, он зашел в большой убыток, дождался первой микро прибыли и закрылся, испугался. А движение продолжалось, но второй ордер до плюса так и не дошел. Был бы робот, он бы больше прибыли срезал с первого ордера.
Надо как то, проверить его максимум.
Нанаблюдаетесь - скажете)))
А от этого что то изменится?
Для меня на фунте ничего не изменилось за прошедшую неделю, для вас не знаю.
Вы же только наблюдаете)
чаго шумите??? пить надо =) мяско замочил, дорогу на дачу сказали к 18.00 почистят... сын баню затопит =) жизнь прекрастна=)
