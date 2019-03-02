FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты не знаешь причины входа, какой там может быть интерес? Если ты с людьми обсуждаешь одну какую то тему, что то узнаешь, что то сам даешь, вот в этом может быть интерес, так как вы друг друга понимаете, а так - ни о чем.
За завтра нема
причины всегда одни и те же покупают или продают, мы цену анализируем, а ваши опционы ни о чём. (засир мозгов и по цене прекрасно видно, что евру сейчас покупают и вырастет она в район 1.10)
Онанируешь ты, а не анализируешь, что ты можешь анализировать глядя в пустое ведро
Тут вон уже напокупались от балды, хотя вверху нет никого и цена идет ниже 47, вот и весь ваш анализ)
а за сегодня? ))
Сегодня - завтра будет вчера, ещё вчера - сегодня было завтра. ))
причины всегда одни и те же покупают или продают, мы цену анализируем, а ваши опционы ни о чём. (засир мозгов и по цене прекрасно видно, что евру сейчас покупают и вырастет она в район 1.10)
Опционы? Фьючи? Для некоторых это инструмент хеджирования рисков. Они идут рука об руку с рыночной ценой. Стало быть это далеко не ни о чем!!!
И кстати Евру в данный момент солят
а за сегодня? ))
А сегодня торгуется
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
причины всегда одни и те же покупают или продают, мы цену анализируем, а ваши опционы ни о чём. (засир мозгов и по цене прекрасно видно, что евру сейчас покупают и вырастет она в район 1.10)
кстати, рынку они уже по барабану и цене тожа.
Если у тебя сверху стоит миллион перцев с открытыми сделками тут хоть по барабану хоть по бубну - цена придет туды :-D
А сегодня торгуется
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
Онанируешь ты, а не анализируешь, что ты можешь анализировать глядя в пустое ведро
Тут вон уже напокупались от балды, хотя вверху нетникого и цена идет ниже 47, вот и весь ваш анализ)