FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1101

stranger:
Ты не знаешь причины входа, какой там может быть интерес? Если ты с людьми обсуждаешь одну какую то тему, что то узнаешь, что то сам даешь, вот в этом может быть интерес, так как вы друг друга понимаете, а так - ни о чем.
причины всегда одни и те же покупают или продают, мы цену анализируем, а ваши опционы ни о чём. (засир мозгов и по цене прекрасно видно, что евру сейчас покупают и вырастет она в район 1.10)
 
stranger:
За завтра нема 
а за сегодня? ))
 
Ishim:
Онанируешь ты, а не анализируешь, что ты можешь анализировать глядя в пустое ведро 

Тут вон уже напокупались от балды, хотя вверху нет никого и цена идет ниже 47, вот и весь ваш анализ) 

 
mmmoguschiy:
а за сегодня? ))

Сегодня - завтра будет вчера, ещё вчера - сегодня было завтра. ))

 
Ishim:
Как можно анализировать цену? Она просто есть и все :-D

Опционы? Фьючи? Для некоторых это инструмент хеджирования рисков. Они идут рука об руку с рыночной ценой. Стало быть это далеко не ни о чем!!!

И кстати Евру в данный момент солят
 
mmmoguschiy:
А сегодня торгуется

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4 

Ishim:
ага. сначала изучаем объемы, а потом уже только цену можна (индикатор пары не нужон), забыв про объемы навсегда. но без объемов не разобраться никак, или мои картинки(по СМЕ построенные) посмотреть, чтобы калькулятор не мозолить и череп ими не забивать...
 
_new-rena:
кстати, рынку они уже по барабану и цене тожа.
Рынок есть рынок. Он зависит от многого. И цена в том числе.

Если у тебя сверху стоит миллион перцев с открытыми сделками тут хоть по барабану хоть по бубну - цена придет туды :-D
 
stranger:

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4 

Спасибо буду разбираться
 
stranger:

Онанируешь ты, а не анализируешь, что ты можешь анализировать глядя в пустое ведро 

Тут вон уже напокупались от балды, хотя вверху нетникого и цена идет ниже 47, вот и весь ваш анализ) 

а чо ты там на онанируешь глядя на вчерашние цены (может дойдёт ты анализируешь цену), напокупались - напродавались - никого нет .... Иии финал твоего анализа цена идёт .... (но вот почему то всё время мимо)
