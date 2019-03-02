FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 747
А если Быки по золоту мастерят ловушку для Медведей. Это же просто игра.
Какой интерес покупать крупным игрокам покупать золото ?Кушать нечего ..Чтобы купить что-то не нужное ,нужно продать что-то не нужное ..А что не нужно уже продали ..Так что денег нет ...
Кому кушать нечего? Крупным игрокам!
Не воспринимайте фигурально ...Сейчас другие интересы ...Скоро увидем
.Странный способ мыслить))) говорить о глобальном и смотреть на М30))) Это типо копейка рубль бережет?
azfaraon:
.Странный способ мыслить))) говорить о глобальном и смотреть на М30))) Это типо копейка рубль бережет?
Предполагаю золото дойдёт до уровня 1222.19
История
Всех с праздником!
Присоединяюсь.
С кирпичами поосторожней)))
ага, всех с праздником