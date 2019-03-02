FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 747

Новый комментарий
[Удален]  
Speculator_:
А если Быки по золоту мастерят ловушку для Медведей. Это же просто игра.
Какой интерес покупать крупным игрокам покупать золото ?Кушать нечего ..Чтобы купить что-то не нужное ,нужно продать что-то не нужное ..А что не нужно уже продали ..Так что денег нет ...
 
azfaraon:
Какой интерес покупать крупным игрокам покупать золото ?Кушать нечего ..Чтобы купить что-то не нужное ,нужно продать что-то не нужное ..А что не нужно уже продали ..Так что денег нет ...
Кому кушать нечего? Крупным игрокам!
[Удален]  
Speculator_:
Кому кушать нечего? Крупным игрокам!
Не воспринимайте фигурально ...Сейчас другие интересы ...Скоро увидем 
 
azfaraon:
Не воспринимайте фигурально ...Сейчас другие интересы ...Скоро увидем 
Уж луче вернуться к 30 минутному графику. И вскоре станет всё видно. А пока поспать можно.
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 745 - Категория: общее обсуждение
[Удален]  
Speculator_:
.Странный способ мыслить))) говорить о глобальном и смотреть на М30))) Это типо копейка рубль бережет?
 

azfaraon:

.Странный способ мыслить))) говорить о глобальном и смотреть на М30))) Это типо копейка рубль бережет? 


Но 30m быстрее ждать чем MN. 
 

Предполагаю золото дойдёт до уровня 1222.19

 

История 

 

Всех с праздником! 

                    





 
Lesorub:

Всех с праздником!

                    




Присоединяюсь.

С кирпичами поосторожней))) 

 

[Удален]  

ага, всех с праздником 

 

1...740741742743744745746747748749750751752753754...2119
Новый комментарий