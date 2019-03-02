FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 744
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет. Здесь всё по чесноку: две кнопки, селл и бай.
Очень давно за тобой наблюдаю. Как юннат за диковинной зверюшкой через луппу. )))
И обнаружал следующее: котировки можно просчитать. Остался вопрос: как? Будем копать....
Это типо я? =)
их не копать надо =) а считать =)
как в аптеке =) usdchf =)
Это типо я? =)
их не копать надо =) а считать =)
Это типо я? =)
фармкомбинат...
фармкомбинат...
Опять мусор по свалкам собираешь?)))
)))))))))
Опять мусор по свалкам собираешь?)))
наоборот - сливаю...
сменил для тебя аватарку, бери лупу=)