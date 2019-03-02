FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 745
Доброго вечера ...
USD/CAD ...Покупать нельзя .Ищите макс значение для продаж в пределах канала. Цель для меня 1,2290
Илья, так ты все таки понял, что золото продано и в покупки лезть не надо? И чего было метаться по полю вместо того, чтобы держать продажи? Вот объясни - какой смысл был в этом, висяков наплодить?
Предполагаю целесообразно купить золото.
По золоту рассматриваю как важным на этом месте 1206 .Если останется ниже вверх не будет (если вам повезет это 1227)..Отскок возможен где то на 1178(+-2)да и то не выше 1230..а так цели по золоту для меня пока тут 1102-1108 ..В покупки пока лучше не лезть ,а просто продавать сверху .
напишите кому что интересно ...Попробую написать свое мнение ..
Когда в ША наступит дэфолт. Кто американских солдат будет эвакуировать со всего мира обратно на родину?
будет ли она, вулкан не спит...