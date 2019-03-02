FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 745

Новый комментарий
[Удален]  

Доброго вечера ...

USD/CAD ...Покупать нельзя .Ищите макс значение для продаж в пределах канала.  Цель  для меня 1,2290

 
Пожалуйста помедленнее.
 
stranger:
Илья, так ты все таки понял, что золото продано и в покупки лезть не надо? И чего было метаться по полю вместо того, чтобы держать продажи? Вот объясни - какой смысл был в этом, висяков наплодить?

 

Предполагаю целесообразно купить золото.  

[Удален]  
Speculator_:

 

Предполагаю целесообразно купить золото.  

По золоту рассматриваю как важным на этом месте 1206 .Если останется ниже вверх не будет (если вам повезет это 1227)..Отскок возможен где то на 1178(+-2)да и то не выше 1230..а так  цели по золоту для меня  пока тут 1102-1108 ..В покупки пока лучше не лезть ,а просто продавать сверху .

 
azfaraon:

По золоту рассматриваю как важным на этом месте 1206 .Если останется ниже вверх не будет (если вам повезет это 1227)..Отскок возможен где то на 1178(+-2)да и то не выше 1230..а так  цели по золоту для меня  пока тут 1102-1108 ..В покупки пока лучше не лезть ,а просто продавать сверху .

Понаблюдаем!
[Удален]  
напишите кому что интересно ...Попробую написать свое мнение ..
[Удален]  
azfaraon:
напишите кому что интересно ...Попробую написать свое мнение ..
тут мало кто золотом торгует, а те кто торгует, тут не пишут. пишут тут в основном десяток человек, а вот читают я хз сколько =) может теже 10 и читают =)
 
azfaraon:
напишите кому что интересно ...Попробую написать свое мнение ..
Когда в ША наступит дэфолт. Кто американских солдат будет эвакуировать со всего мира обратно на родину?    
 
Speculator_:
Когда в ША наступит дэфолт. Кто американских солдат будет эвакуировать со всего мира обратно на родину?    
будет ли она, вулкан не спит...
 
Lesorub:
будет ли она, вулкан не спит...
Но не везде же люди кровожадны 
1...738739740741742743744745746747748749750751752...2119
Новый комментарий