FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1100

mmmoguschiy:
Осталось на Хэллоу Жужль отправить :-D
Гугль)
 
Тот, который Joojle ? Ну можете там попробовать поискать. )))
 
tol64:
Если успеете. )))
Рэд Булл окрыляеееееет :-D
 
в общем мне нужны реальные значения(возможно фид возможно колопутов, возможно фьючей) исполненных сделок в пределах 100-200 пипок вверх вниз. Где можно взять? Или где скалькулировать?
 
mmmoguschiy:
в общем мне нужны реальные значения(возможно фид возможно колопутов, возможно фьючей) исполненных сделок в пределах 100-200 пипок вверх вниз. Где можно взять? Или где скалькулировать?

Здесь)

ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ 

в отчёте. за какой день надо, за такой и смотри. кстати, рынку они уже по барабану и цене тожа.
 
_new-rena:
в отчёте. за какой день надо, за такой и смотри.
по ссылке Стренжа?
 
не шарю - почему последний файлик только за вчера? ))
 
Молодец. Возьми с полки пирожок. )) Будешь местным агентом по завуалированию прибыльных стратегий. ))
 
mmmoguschiy:
не шарю - почему последний файлик только за вчера? ))
За завтра нема 
