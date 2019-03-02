FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 679

Приветствую , по рублю что то изменилось ? всё так же ,дойдёт до 200 рублей  за доллар USA

А что, он должен был сходить туда?

 
А что, он должен был сходить туда?

Извиняюсь ,такой прогноз давали не вы 
 
От ты смешной Утконос )))))), вся аналитика будет на четвёрке - сюда буду заходить плюнуть  в Идола ))))). (прикольно как хомячки (стрендж, миф) сусликов строят! - и занимаются с ними строевой подготовкой) 

Так ты же стар стал, уже ничего не можешь..(((

Цена ударяется в черточку и иии летит хр.н знает куда)))) 

"Ничего не работает"  

Клоуны вернулись в цирк)))) 

 
особенно прикольны ваши рассуждения (перед сном) О КРУПНЫХ дЕньгАх хде они, куда хотят, куда уже не хотят )))) - продолжайте троллить "хомячки"
Они не хотят к тебе 
 
увы,(((( ваш пьедестал недосягаем (((((  (ухожу в печали...)
Учитель, останьтесь, поделитесь с нами Вашей мудростью 
 
научи сначала дятлов на ксилофоне играть! (может приду послушать...)
Спасибо, что не покинули. А как же Ваша мудрость, направить там или послать? 
 
Спасибо, что не покинули. А как же Ваша мудрость, направить там или послать? 

вроде обо всём договорились ((( опять вопросы ((( приступай к заданию.

 

зы)))))))))))) куда вас посылать когда вы уже тама )))))))))))0 

stranger         Ishim

Зря ты так, я пытаюсь получить хоть крупицу знаний Учителя(((

Или хотя бы поржать... 

 

Зря ты так, я пытаюсь получить хоть крупицу знаний Учителя(((

Или хотя бы поржать... 

 

да одно и тоже всегда с ними =) уже приелось =)
