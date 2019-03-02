FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 674
Илья, лиловый, это вроде канадец (USDCAD)...
спасибо, надеюсь золото купили?
Хороший вопрос. И вот о чем с дятлами после таких вопросов говорить? Им говоришь - цель золота ниже 1000, а он спрашивает - купил? Ну вас нах, короче.
при чем тут дятлы?
про цели на злато я и сам знаю, и вверху и внизу...
другой вопрос, что будут брать раньше: верха или низа...
то лунь...
А третий вопрос, что вот это набор позиций на бай, в котором вы солите, ломитесь по стопам, бу-минус-минус-бу.
Еврой уже наигрались? Курите.
Представил такой рисунок ,для более привычного восприятия рынка
По цене 5358 его вчера продали в 21.57 по Киеву
Такие как Илья, "потрендуны")
как наигрались закупаемсю,или?