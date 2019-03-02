FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 674

chepikds:
Илья, лиловый, это вроде канадец (USDCAD)...
то лунь...        
 
Lesorub:
спасибо, надеюсь золото купили?
Хороший вопрос. И вот о чем с дятлами после таких вопросов говорить? Им говоришь - цель золота ниже 1000, а он спрашивает - купил? Ну вас нах, короче.
 
stranger:
при чем тут дятлы?

про цели на злато я и сам знаю, и вверху и внизу...

другой вопрос, что будут брать раньше: верха или низа...

 
Lesorub:
Лиловый так лиловый, буду знать, спасиб.
 
Lesorub:

А третий вопрос, что вот это набор позиций на бай, в котором вы солите, ломитесь по стопам, бу-минус-минус-бу.

 

Еврой уже наигрались? Курите. 

 
Вы даже не видите куда что набирают, основное направление, как вы торговать то можете, клоунада еще та.
Представил такой рисунок ,для  более привычного восприятия рынка 

 
Еврой уже наигрались? Курите. 
как наигрались закупаемсю,или?
 
azfaraon:

По цене 5358 его вчера продали в 21.57 по Киеву

Такие как Илья, "потрендуны") 

 

 
senat999:
как наигрались закупаемсю,или?
Не знаю, у меня как была покупка на 1315 там и есть.
