FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 673

Новый комментарий
 
azfaraon:
Нет ...я просто хочу обьяснить ребятам ,что не надо на stranger   нажимать ...Всмысле того что его торговля не совсем для них ..Он больше среднесрочник ..А им надо здесь и сейчас ...И показал график ,чтобы  обьяснить что мы тут для общения и каждый сам себе хозяин как может .. нужно проявлять к друг другу  уважение
Так вот они и общаются.. манеры этого.. общения.. просто у всех разные. ))
[Удален]  
lmius:
Так вот они и общаются.. манеры этого.. общения.. просто у всех разные. ))
Не знаю ,Уважаемый ...Бить в пах и говорить здрасти? Это по вашему?)))
 
azfaraon:
Не знаю ,Уважаемый ...Бить в пах и говорить здрасти? Это по вашему?)))
Не.. я, обычно, так не делаю.. ) Я же говорю.. Люди разные. Общаются не одинаково . )) В пах, конечно, не стоит.. )))
 

лиловый баксопад:


[Удален]  
а ну молодеж, бегом по койкам=) хватит шуметь =) 
 
Myth63:
а ну молодеж, бегом по койкам=) хватит шуметь =) 
дедовщина процветает?
 
stranger:

Так по графику неужели не видно куда?

Идет коррекция от 1.50 к 1.63, вот и все движение. 

Я очень боюсь такой коррекции... )
 
stranger:
Дописал. Где то до лета настроен только на покупки на откатах. По фунту.

Привет Stranger.

По австралийцу ситуация меняется, уровень устоял...

 
SEVER11:

Привет Stranger.

По австралийцу ситуация меняется, уровень устоял...

Приветствую , по рублю что то изменилось ? всё так же ,дойдёт до 200 рублей  за доллар USA
 
Lesorub:

лиловый баксопад:


Илья, лиловый, это вроде канадец (USDCAD)...
1...666667668669670671672673674675676677678679680...2119
Новый комментарий