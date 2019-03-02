FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 673
Нет ...я просто хочу обьяснить ребятам ,что не надо на stranger нажимать ...Всмысле того что его торговля не совсем для них ..Он больше среднесрочник ..А им надо здесь и сейчас ...И показал график ,чтобы обьяснить что мы тут для общения и каждый сам себе хозяин как может .. нужно проявлять к друг другу уважение
Так вот они и общаются.. манеры этого.. общения.. просто у всех разные. ))
Не знаю ,Уважаемый ...Бить в пах и говорить здрасти? Это по вашему?)))
лиловый баксопад:
а ну молодеж, бегом по койкам=) хватит шуметь =)
Так по графику неужели не видно куда?
Идет коррекция от 1.50 к 1.63, вот и все движение.
Дописал. Где то до лета настроен только на покупки на откатах. По фунту.
Привет Stranger.
По австралийцу ситуация меняется, уровень устоял...
лиловый баксопад: