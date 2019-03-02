FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 675

Новый комментарий
 
stranger:

А третий вопрос, что вот это набор позиций на бай, в котором вы солите, ломитесь по стопам, бу-минус-минус-бу.

 


мнение без изменения:    ТР 5086 - 5051     
 
Lesorub:
мнение без изменения:    ТР 5086 - 5051     

Да изменят твое мнение, не переживай. Ушел.

Ты бы подумал о том что я сказал - баи набирают, я это не предполагаю как вы, а знаю. Есть два пути - палки на скринах разглядывать или думать и учиться. 

[Удален]  
stranger:
Не знаю, у меня как была покупка на 1315 там и есть.
 
stranger:

Да изменят твое мнение, не переживай. Ушел.

Ты бы подумал о том что я сказал - баи набирают, я это не предполагаю как вы, а знаю. Есть два пути - палки на скринах разглядывать или думать и учиться. 

до встречи после новостей...
 

вот только своп изменится на положительный для бая ...


 

ha-ha

 

2 ha-ha

 

 
stranger:

ha-ha

 

все блох ловите?
 
Lesorub:
все блох ловите?
Показываю дятлам покупки, но они кроме палок и минусов на депо ничего не видят...
 
stranger:
Показываю дятлам покупки, но они кроме палок и минусов на депо ничего не видят...

так тож дятлы... они вообще окромя короедов не видят...

 
Lesorub:

так тож дятлы... они вообще окромя короедов не видят...

Я к тому, что мне пох какие там палки и тем кто покупал тоже)))))))))
1...668669670671672673674675676677678679680681682...2119
Новый комментарий