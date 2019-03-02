FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 675
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А третий вопрос, что вот это набор позиций на бай, в котором вы солите, ломитесь по стопам, бу-минус-минус-бу.
мнение без изменения: ТР 5086 - 5051
Да изменят твое мнение, не переживай. Ушел.
Ты бы подумал о том что я сказал - баи набирают, я это не предполагаю как вы, а знаю. Есть два пути - палки на скринах разглядывать или думать и учиться.
Не знаю, у меня как была покупка на 1315 там и есть.
Да изменят твое мнение, не переживай. Ушел.
Ты бы подумал о том что я сказал - баи набирают, я это не предполагаю как вы, а знаю. Есть два пути - палки на скринах разглядывать или думать и учиться.
вот только своп изменится на положительный для бая ...
ha-ha
2 ha-ha
ha-ha
все блох ловите?
Показываю дятлам покупки, но они кроме палок и минусов на депо ничего не видят...
так тож дятлы... они вообще окромя короедов не видят...
так тож дятлы... они вообще окромя короедов не видят...