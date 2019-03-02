FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 680
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да одно и тоже всегда с ними =) уже приелось =)
А мож у НЕГО там Икар созрел или еще какое ноу-хау))))
аааа, ты всё выпытать тытаешся тайную стратегию.... а я то..... ну тоды норм =).......
Так да, тайное Знание Сенсея не дает мне покоя...
интересно же что ОН там все время др..., медитирует в своей пещере...
А мож у НЕГО там Икар созрел или еще какое ноу-хау))))
Повод по ржать!
Ход слоном Учитесь детки играть в шахматы
Повод по ржать!
Ход слоном Учитесь детки играть в шахматы
Это, сын мой, тупость)))
Тупость, это не понимание ситуации, а это очередной фейк на подобие франка в 15 числах.
Во-во, шо ж ты так все понимаешь, а ордера и туды и сюды? Не знаешь куда? Кури)
Городить огород такой для того чтобы открыть селл 0.1, я в ахтунге
Это, сын мой, тупость)))
К тому же он себя оправдывает сто раз больше, чем вся ваша ловля блох по 3-5 пунктов.
Сын мой, ты торговать умеешь как я звезды считать
селл 0.1