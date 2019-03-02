киллеров не пришлют?

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 336

_new-rena:
Я бы сказал проще - правой кнопкой мыши на смайлик с ветки, "сохранить изображение как", а дальше как Стренж рассказал.
Lesorub:
разбанили. можно подумать, что-то поменялось за месяц. пары падют, и все лупят лимитники. клуб АННЫ КОРЕНИНОЙ.
 
server:
iIDLERr:
С чего это ты взял?

artikul:
кстати, черти, у меня банк рассыпался, который я направлял слегка. так что правду-матку могу лепить в любом объеме.
 
iIDLERr:
Lesorub:
да не... я им валютные прогнозы давал, а они сбер с гп покупали, придурки.
iIDLERr:
привет!

ну не один же час в месяц...

