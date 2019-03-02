FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 336
Я бы сказал проще - правой кнопкой мыши на смайлик с ветки, "сохранить изображение как", а дальше как Стренж рассказал.
и это правильный ответ!
Всё парни, всем спасибо :)
разбанили. можно подумать, что-то поменялось за месяц. пары падют, и все лупят лимитники. клуб АННЫ КОРЕНИНОЙ.
С чего это ты взял?
С возвращением)
Парни на дискотеках, а тут джентельмены )))
кстати, черти, у меня банк рассыпался, который я направлял слегка. так что правду-матку могу лепить в любом объеме.
киллеров не пришлют?
привет!
ну не один же час в месяц...