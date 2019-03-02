FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 677
5421 недельный хай
С моей точки зрения с уровня 1.5460-70 можно рассматривать продажи
Почему не 1.5620-6266 ?
6300-6310 самое то)
Я то продаж в упор не вижу, а вот покупки на 5344, 5365 было видно хорошо)))
Вы смотрите глабально очень ....я не против того что вы говорите ...
Сегодняшние покупки это очень далеко от "глобальности", а продаж нет, так кидают по мелочи вразброс.
я о 1.63
Так там сопротивление хорошее, ниже ничего толкового нет, ну, откат на несколько фигур от 57. Вот цели: