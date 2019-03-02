FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 677

5421 недельный хай
 
Lesorub:
5421 недельный хай
 
azfaraon:
С моей точки зрения с уровня 1.5460-70 можно рассматривать продажи 
Почему не 1.5620-6266 ?
 
tol64:
Почему не 1.5620-6266 ?

6300-6310 самое то)

Я то продаж в упор не вижу, а вот покупки на 5344, 5365 было видно хорошо)))

 

я пока в покупках с 1.5333
stranger:
6300-6310 самое то)
 Вы смотрите глабально очень ....я  не против того что вы говорите ...
 
azfaraon:
 Вы смотрите глабально очень ....я  не против того что вы говорите ...
Сегодняшние покупки это очень далеко от "глобальности", а продаж нет, так кидают по мелочи вразброс.
stranger:
Сегодняшние покупки это очень далеко от "глобальности", а продаж нет, так кидают по мелочи вразброс.
я о 1.63
 
azfaraon:
я о 1.63

Так там сопротивление хорошее, ниже ничего толкового нет, ну, откат на несколько фигур от 57. Вот цели:

 

 
stranger:
Ну блоху же можно поймать от 1.5490-1.55
