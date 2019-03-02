FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 676

А вам достался жесткий шпокинг(

Каждому своё  

 
stranger:
Я к тому, что мне пох какие там палки и тем кто покупал тоже)))))))))
да кто вам хоть слово сказал, наоборот, одни благодарности за  дятлоклоунов...
 
Lesorub:
За что благодарности то? Ссылки давал, ходил, читал, считал, думал? Вот когда используешь то все, тогда и спасибо скажешь.

 

 
stranger:

новость как новость, че такого?
 
Lesorub:
Да до звизды та твоя новость, тем кто покупки набирал она до ..... Я даже календарь не смотрел и не знаю что там за новость.
 
stranger:
ладно, буду ждать свой цель
 
Lesorub:
Это как раз то о чем говорил, высиживаете днями в откатах, а потом вас кидают на основных движениях.

Так-с. С фунтом тоже наигрались, дальше что?) 

С моей точки зрения с уровня 1.5460-70 можно рассматривать продажи 
 
azfaraon:
И таких на форуме больше 90%, что и радует)
