А вам достался жесткий шпокинг(
Каждому своё
Я к тому, что мне пох какие там палки и тем кто покупал тоже)))))))))
да кто вам хоть слово сказал, наоборот, одни благодарности за дятлоклоунов...
За что благодарности то? Ссылки давал, ходил, читал, считал, думал? Вот когда используешь то все, тогда и спасибо скажешь.
новость как новость, че такого?
Да до звизды та твоя новость, тем кто покупки набирал она до ..... Я даже календарь не смотрел и не знаю что там за новость.
ладно, буду ждать свой цель
Это как раз то о чем говорил, высиживаете днями в откатах, а потом вас кидают на основных движениях.
Так-с. С фунтом тоже наигрались, дальше что?)
С моей точки зрения с уровня 1.5460-70 можно рассматривать продажи