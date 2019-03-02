FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 672
Так по графику неужели не видно куда?
Идет коррекция от 1.50 к 1.63, вот и все движение.
Я могу по графику с доказательством своего принципа торговли показать цель конечно ..Я как к уважаемому( по крайней мере для меня человеку обратился к вам за мнением по рынку ) ,Вы конечно скажите что ,если есть как торговать так торгуй как знаешь ..Но мы все таки на рынке ,а не базаре ...Поэтому попросил вас сказать свое мнение ...Извините что возможно начал с того чего следовало бы ..
как могу...
нарисуйте, ведь просили же здесь...
Просите дальше)
..Я не для того чтобы "письками" мериться ..
Думается это Вы тут и делаете.. )) Ну или, по крайней мере так кажется на первый взгляд.. )