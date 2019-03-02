FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 672

azfaraon:

Так по графику неужели не видно куда?

Идет коррекция от 1.50 к 1.63, вот и все движение. 

[Удален]  
stranger:
Я могу по графику с доказательством своего принципа торговли  показать цель конечно ..Я как к уважаемому( по крайней мере для меня человеку обратился к вам  за мнением по рынку ) ,Вы конечно скажите что ,если есть как торговать так  торгуй как знаешь ..Но мы все таки на рынке ,а не базаре ...Поэтому попросил вас  сказать свое мнение ...Извините что возможно начал с того чего следовало бы ..
 
azfaraon:
Дописал. Где то до лета настроен только на покупки на откатах. По фунту.
 
Lesorub:

как могу...


Это ни о чем. Картинки рисовать и я умею.
 
нарисуйте, ведь просили же здесь...
 
Lesorub:
Просите дальше)
[Удален]  
 мой график реальной торговли  линия вниз это снятие ..Я не для того чтобы "письками" мериться ..Я к тому что ,тут  у каждого есть свой метод торговли ,,100% в неделю ..Счет не  центовый 
 
stranger:
спасибо, надеюсь золото купили?
 
azfaraon:
   ..Я не для того чтобы "письками" мериться .. 
Думается это Вы тут и делаете.. )) Ну или, по крайней мере так кажется на первый взгляд.. )
[Удален]  
lmius:
Нет ...я просто хочу обьяснить ребятам ,что не надо на stranger   нажимать ...Всмысле того что его торговля не совсем для них ..Он больше среднесрочник ..А им надо здесь и сейчас ...И показал график ,чтобы  обьяснить что мы тут для общения и каждый сам себе хозяин как может .. нужно проявлять к друг другу  уважение
