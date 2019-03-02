FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 671

server:
Пугает :)
страшно 
 
Myth63:
страшно 
Мне не страшно ) а тебе вообще боятся нечего :)
server:
Мне не страшно ) а тебе вообще боятся нечего :)
а вдруг 
 
Нейросети это немного лучше, чем гадание на кофейной гуще! )
ну хз, ни разу не пользовался....
 
21april:
Нейросети это немного лучше, чем гадание на кофейной гуще! )

Нейро - клетки в мозгу (100-120млрд)

Сеть - правильно выстроенная система, правила для входа и выхода, ММ и др....

А "нейросеть", с несколькими строчками кода - это, что-то, совсем не то....

 
Myth63:
а вдруг 
Шалим?
 
Myth63:
а вдруг 
Мало вероятно ,бывает конечно не столь часто,в основном когда Государства подтаривают золотишко ,о таких покупках выходит информация гораздо позже ,даже объёмов не увидишь )))
 
Lesorub:
опять здесь народ в фунтобаи толкают?

Ты на график то хоть смотрел что ты торгуешь? Самому не смешно?

 

Чтоб так торговать надо быть глухотупослепым))) 

stranger:


Доброго вечера ....Какое движение приемлемое  вы на данный момент рассматриваете? 

