FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 669
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел, сегодня все продались и с радостными криками стали ждать профита, купил, подождал.
Вообще, прикольно весь этот бред читать, типа "я открываю и закрываю постоянно"... "вечером считаю убытки")
Не буду мешать, просто наблюдаю)))
Стренж, выкладывай уровни по кабелю, все ждут)
Что за намеки
По этому поводу сказал - больше икогда, строго поржать и потроллить)))
Да брось ты, какие-то "мудаки", в пьяном угаре, высказались после слива, а ты и расчувствовался...
Не обращай внимания, будут выпендриваться, отправим в баню!!!!!
Канадца держишь?
Просадка картину портит, может лучше новый сигнал открыть без доливок и снятий?
на моем робот только что все баи на фунте закрыл, опять видимо рано)
XAUUSD
XAUUSD
Доброго дня.
Что это можете как то пояснить?