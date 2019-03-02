FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 669

Стренж, выкладывай уровни по кабелю, все ждут)
 
stranger:

Посмотрел, сегодня все продались и с радостными криками стали ждать профита, купил, подождал.

Вообще, прикольно весь этот бред читать, типа "я открываю и закрываю постоянно"... "вечером считаю убытки")

Не буду мешать, просто наблюдаю))) 

Что за намеки
 
По этому поводу сказал - больше икогда, строго поржать и потроллить)))
 
Никого конкретно не имел в виду, тут почти все такие, занимайтесь, не буду мешать)
 
Да брось ты, какие-то "мудаки", в пьяном угаре, высказались после слива, а ты и расчувствовался...

Не обращай внимания, будут выпендриваться, отправим в баню!!!!!

Канадца держишь?

Olegts:

Просадка картину портит, может лучше новый сигнал открыть без доливок и снятий?

на моем робот только что все баи на фунте закрыл, опять видимо рано) 

он а уйдёт =) на терминале история хранится 1 месяц=) но данные будут врать немного =)
 
Пойду посмотрю, как гудини торгует, скучно с вами
 
опять здесь народ в фунтобаи толкают?
 

XAUUSD


server:

XAUUSD


Доброго дня.

Что это можете как то пояснить?

