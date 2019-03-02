FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 668
так=) народ просто подключился уже 1 раз=) а это отработка стратегии идёт=) щас 100% сделаю закрою и буду торговать по системе=)
доливчка была?
она роли не играет. просто надо депо к среднестатистическому привести=)
1407
Просадка картину портит, может лучше новый сигнал открыть без доливок и снятий?
на моем робот только что все баи на фунте закрыл, опять видимо рано)
Да что то рано я с вами попрощался, где еще такие индикаторы то найти
Кидают как лохов через день, а они хавают)
Извиняюсь, одно слово лишнее написал.
Привэт Началника,не прошло и суток,все уже соскучились,с возвращением!!!
Посмотрел, сегодня все продались и с радостными криками стали ждать профита, купил, подождал.
Вообще, прикольно весь этот бред читать, типа "я открываю и закрываю постоянно"... "вечером считаю убытки")
Не буду мешать, просто наблюдаю)))
направлять некому, учитель вместе с тобой куда то делся)
Сказал ясно - поддержка по фунту на 5350. Эти лохи послушали и ... продали)))
Как можно быть такими идиотами, чтобы ловить откаты, пропускать основное движение, при этом радоваться и обсирать кого то? Нихт ферштейн.