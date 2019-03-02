FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 668

Myth63:

так=) народ просто подключился уже 1 раз=) а это отработка стратегии идёт=) щас 100% сделаю закрою и буду торговать по системе=)

доливчка была?
Alexey:
она роли не играет. просто надо депо к среднестатистическому привести=)
 
Myth63:
Убытки покрыть
 

1407  

 
Myth63:
Просадка картину портит, может лучше новый сигнал открыть без доливок и снятий?

на моем робот только что все баи на фунте закрыл, опять видимо рано) 

 

Да что то рано я с вами попрощался, где еще такие индикаторы то найти 

Кидают как лохов через день, а они хавают) 

Извиняюсь, одно слово лишнее написал. 

 
stranger:

Привэт Началника,не прошло и суток,все уже соскучились,с возвращением!!!
 
stranger:

направлять некому, учитель вместе с тобой куда то делся)
 
senat999:
Посмотрел, сегодня все продались и с радостными криками стали ждать профита, купил, подождал.

Вообще, прикольно весь этот бред читать, типа "я открываю и закрываю постоянно"... "вечером считаю убытки")

Не буду мешать, просто наблюдаю))) 

 
Olegts:
Сказал ясно - поддержка по фунту на 5350. Эти лохи послушали и ... продали)))

Как можно быть такими идиотами, чтобы ловить откаты, пропускать основное движение, при этом радоваться и обсирать кого то? Нихт ферштейн. 

