Сейчас еще поднатужимся

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 667
а терь в 1380 возвратик надо оформить.... далее на хай прошлой недели (1480+-) а то сегодня идеальный селл сделали=)
ну первую часть выполнили =)
осталась 2 часть, боюсь пыла не хватит!
а никто ине говорит что надо за 1 день брать цели=)
Пррр... с дулся тренд!
обратка пошла ля ля ля
7% осталось =)
Написано сигнал тестовый, подписка не приветствуется. А стоит 20 баксов? Как так?
так=) народ просто подключился уже 1 раз=) а это отработка стратегии идёт=) щас 100% сделаю закрою и буду торговать по системе=)
это просто подтверждение того, что как все говорят у меня депо резиновое=) так вот показывать результат можно и малыми лотами и при малом депо=)
