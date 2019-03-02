FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 667

по фунту внизу долги две зны 5050-5120 и 5240-5300
Myth63:
а терь в 1380 возвратик надо оформить.... далее на хай прошлой недели (1480+-) а то сегодня идеальный селл сделали=)
ну первую часть выполнили =)
 
Myth63:
осталась 2 часть, боюсь пыла не хватит!
Alexey:
а никто ине говорит что надо за 1 день брать цели=)
 
Myth63:
Пррр... с дулся тренд!

обратка пошла ля ля ля

 
Сейчас еще поднатужимся
7% осталось =)
 
Myth63:
Написано сигнал тестовый, подписка не приветствуется. А стоит 20 баксов? Как так?
Alexey:
так=) народ просто подключился уже 1 раз=) а это отработка стратегии идёт=) щас 100% сделаю закрою и буду торговать по системе=)

это просто подтверждение того, что как все говорят у меня депо резиновое=) так вот показывать результат можно и малыми лотами и при малом депо=) 

 
Alexey:
Бесплатным сделать невозможно - таковы правила сервиса 
