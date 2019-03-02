FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 666

Lesorub:

седня новости по фунту, какой мысля?

вход, ТР ?        

Мысля приходит опосля
 
Alexey:
и это неверный ответ...
 

Я в продажах.


 
Bicus:

ща Стренж отругает, спрячьте...
Он наверняка обиделся ....И я продал ,но на 1.5331 бай лимит стоит 
 
stranger:
Где то Учитель был прав - клоуны. Прощайте.
ну да, фунтоклоуны...
 
Lesorub:
Чёй то он пропал 
 

AUDCAD


 
Евро перехватила инициативу не уж то на 1315 идет?
 
server:
Выжидает, когда злой Саурон уйдет
