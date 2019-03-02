FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 665

EURUSD

  

 
EURUSD

  

Вот это я понимаю, четка кратко верх. :)
 
Если вижу сигнал для входа в рынок - открываю ордер,ставлю трейлинг стоп.Ордер закрылся,откатило,опять открываю с тралом. И так пока не пропадёт сигнал 
 
Я тоже так, открываю, закрываю и снова открываю.
 
Что-то у меня котировки остановились в 8:00 по терминалу. 
 
Ага, то-же.
 
12-минутная дыра. Что это значит, чорт побери?
ничего -) или  брокер забыл за инет заплатить =)
 
У меня 7:27 по терминалу и 11:27 по часикам, перерыва вроде не наблюдал
 

седня новости по фунту, какой мысля?

вход, ТР ?        

