Lesorub:
а что, много труда наблюдать еновый движ на 200 п.?
это ты к чему? =)
 
stranger:
Частишь, при ловле блох спешка не нужна)))
Myth63:
как раз на оборот =) спешка нужна при ловли блох и при е**и чужой жены=)

Открытая позиции по EUR/USD риск  73%, после её закрытия 50%. Я не вижу перспективы в верх по EUR/USD поскольку рассматриваю продажу по данному инструменту , а по GBP/USD цель 5310. Зачем держать заведомо не перспективную позицию?

 
Speculator_:

А я как раз думаю что евра сегодня перспективнее вверх) Где то к 1435.
stranger:

Посмотрите пожалуйста .По вашему методу есть изменения по поводу вашей цели 1.5310 ..
 
Myth63:
ля ля ля =) а то как то тихо после полёта японца=)
Открыты покупки от 117.5.. )
 
azfaraon:
Посмотрите пожалуйста .По вашему методу есть изменения по поводу вашей цели 1.5310 ..
Уровни на сегодня, хай 5310, лоу 5213. Это не цели, это диапазон дня.
stranger:
Я думал вы трейдер )))) А вы говорите как аналитик))).Ясно дело что это просто шутка 
 
stranger:
Меня прикалывает что каждое утро начинается с криков отроков о продаже фунта)))

еще раз повторюсь - селл фунт...


 
stranger:
Может быть завтра!?
 
azfaraon:
Я думал вы трейдер )))) А вы говорите как аналитик))).Ясно дело что это просто шутка 
Я свои позиции озвучил, а по полю метаться без меня.
