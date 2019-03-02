FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 608
а что, много труда наблюдать еновый движ на 200 п.?
Частишь, при ловле блох спешка не нужна)))
как раз на оборот =) спешка нужна при ловли блох и при е**и чужой жены=)
Открытая позиции по EUR/USD риск 73%, после её закрытия 50%. Я не вижу перспективы в верх по EUR/USD поскольку рассматриваю продажу по данному инструменту , а по GBP/USD цель 5310. Зачем держать заведомо не перспективную позицию?
ля ля ля =) а то как то тихо после полёта японца=)
Посмотрите пожалуйста .По вашему методу есть изменения по поводу вашей цели 1.5310 ..
Уровни на сегодня, хай 5310, лоу 5213. Это не цели, это диапазон дня.
Меня прикалывает что каждое утро начинается с криков отроков о продаже фунта)))
еще раз повторюсь - селл фунт...
А я как раз думаю что евра сегодня перспективнее вверх) Где то к 1435.
Я думал вы трейдер )))) А вы говорите как аналитик))).Ясно дело что это просто шутка