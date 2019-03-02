FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 606
Действительно 5310 так и предполагаю.
sell limit 5285
TP 5196
А я тебе что, звиздеть буду?)Н
Скора начнётся карусель.
Енка и иже с ней гоу...
Покупку EUR/USD закрыл пока рынок шанс даёт. По EUR/USD буду думать о продаже.