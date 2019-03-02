FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 606

Speculator_:
Действительно 5310 так и предполагаю.
А я тебе что, звиздеть буду?)
 
stranger:

sell limit 5285

TP 5196


stranger:
А я тебе что, звиздеть буду?)Н
Ну что ж я вчера его с .15303 продал ..сегодня думал на на  1.5353 закрою вчерашнею покупку с 1.5253
 
stranger:
А я тебе что, звиздеть буду?)

 

Скора начнётся карусель. 

 
Speculator_:

 

Скора начнётся карусель. 

Да пох эта вся клоунада. Тупые индейцы ночью фунт чуть ниже лоу засунули)))))
 
Енка и иже с ней гоу...
hanbs made
 
Lesorub:
Енка и иже с ней гоу...
Зараза... 5 пунктов не дошла до лимитки.
 
а че там йена прыгнула, причины не пишут?)
 

Покупку EUR/USD закрыл пока рынок шанс даёт. По EUR/USD буду думать о продаже. 

