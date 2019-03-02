FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 607
ля ля ля =) а то как то тихо после полёта японца=)J
Покупку EUR/USD закрыл пока рынок шанс даёт. По EUR/USD буду думать о продаже.
Частишь, при ловле блох спешка не нужна)))
уж профит с фуя снят...
фул фикс=) до понедельника наверное буду курить =)
а как же 600 - й?
отдыхать тоже надо =) и модер падла потёр посты на 600-й =) (эх словлю я бан)