а евра ща в откат от 1272
и к фую внимание, Кукл в бае по нем:
ну я бы не сказал что нет смысла писать. он реально помагает я щас историю вбиваю и вижу что да как творилось. Он отображает настрой рынка, и как показала история (то что вбил) , всегда даёт закрыть первый ордер если не правильный или ранний сигнал в безубыток.
Я не правильно понят. )
Идея ведь заключается не в том, что есть какие-то непонятно каким образом появляющиеся стрелочки. А в том, какие данные используются в индикаторе и как они интерпретируются.
Сын мой, я не знаю когда, я единственный в этой ветке кто не видит будущего, болею.
Но я могу сказать почему. Что тренд по фунту вниз уже давно даже пингвины тюленям рассказали, и от 56-57 не продал разве что конюх с 40-летним стажем дядя Игорь из колхоза "20 лет без КПСС", что в Воронежской области, и то, не продал только потому что мобила у него древняя и терминал не тянет, а может он просто фунтом не торгует. А жирные чуваки, которые там продали, так это для них не прибыль, и не закрыть и не держать, основная прибыль у них начинается по этим продажам ниже 1.50. Так вот пока их не высадят дела не будет, а высадят, грохнут 56-57, - тогда и будут определяться с дальнейшим движением.
В понедельник я заработал 12000 рублей. А Вы уважаемый, сколько заработали на движении в верх фунта доллара?
Мало, сын мой, мало, пока что 160 американских рублей(
Понедельник какой сегодня :)
Мало, сын мой, мало, пока что 160 американских рублей(
На местную валюту это 18000, а это больше средней месячной зарплаты гос.служещего.