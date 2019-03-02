FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 553
я сейчас исключительно по стрелочкам попробую =) надо индюка обкатывать=)
Можешь не обкатывать - выбрось сразу)
Дописал там - лоу 5209.
а мне 5106 нравится =)
посмотрим, че за сценарий выберут:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page536
А мне пока 5508)
идеально если в 4670 смататся=) за 2 недельки а вот от туда уже можно и по верхам вдарить..... но что то я пока не вижу предпосылок туда
То вверх, то вниз...
Миф, что за ветренность такая? )))
предпосылка:
То вверх, то вниз...
Миф, что за ветренность такая? )))
я пока только уровни прикинул=) по движению маркет пабла не звонит=) бухает=) первый день контракта, что ещё делать то =) надо дня 2-3 подождать=) и недельные каналы сильно расширили (= это не есть хорошо (=