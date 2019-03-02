FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 553

Myth63:
я сейчас исключительно по стрелочкам попробую =) надо индюка обкатывать=)

Можешь не обкатывать - выбрось сразу)

Дописал там - лоу 5209. 

а мне 5106 нравится =)
 
Myth63:
а мне 5106 нравится =)
А мне пока 5508)
 

посмотрим, че за сценарий выберут:

тогда уж 5625 =)
идеально если в 4670 смататся=) за 2 недельки а вот от туда уже можно и по верхам вдарить..... но что то я пока не вижу предпосылок туда
 
Myth63:
идеально если в 4670 смататся=) за 2 недельки а вот от туда уже можно и по верхам вдарить..... но что то я пока не вижу предпосылок туда

То вверх, то вниз...

Миф, что за ветренность такая? ))) 

 

предпосылка:


я пока только уровни прикинул=) по движению маркет пабла не звонит=) бухает=) первый день контракта, что ещё делать то =) надо дня 2-3 подождать=) и недельные каналы сильно расширили (= это не есть хорошо (=
 
Myth63:
Ну как успехи у вашего индикатора?
