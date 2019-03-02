FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 543

Lesorub:

я понимаю...

просто высидеть с того фунта 633 п. не каждому дано

хотя, среди нас профи...

воот, кто-то может высидеть и нервы не дрогнут, кому-то проще не рисковать и забрать по своему.
 
воот, кто-то может высидеть и нервы не дрогнут, кому-то проще не рисковать и забрать по своему.
вы адвокатом не работали?
 
вы адвокатом не работали?
))нет
 
 
   продолжение будет?
вчера сын показал на смартфоне програмку ДЖИН вроде называется. Суть в том, что если загадать любого героя от чупакабры до Била Гейтса он угадает по наводящим вопросам. Правило одно=) отвечать честно=)

советую.. Я вчера два часа пытался его надурить, всех отгадал этот шайтан=)

akinator free вот как называется
 
Паствой займись, распоясались)))

Север все яблоки рисует, фунта не хочет))) 

 
смотрю вы профит 15-го  года делите  )))
 
Да не, отроки говорят - надо гадать по графику, без него не по феншую)
 
