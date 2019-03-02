FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 543
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я понимаю...
просто высидеть с того фунта 633 п. не каждому дано
хотя, среди нас профи...
воот, кто-то может высидеть и нервы не дрогнут, кому-то проще не рисковать и забрать по своему.
вы адвокатом не работали?
советую.. Я вчера два часа пытался его надурить, всех отгадал этот шайтан=)
akinator free вот как называется
продолжение будет?
Паствой займись, распоясались)))
Север все яблоки рисует, фунта не хочет)))
Паствой займись, распоясались)))
Север все яблоки рисует, фунта не хочет)))
смотрю вы профит 15-го года делите )))
Да не, отроки говорят - надо гадать по графику, без него не по феншую)