FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 230

stranger:
Зачем тебе эта вебка, устаови нормальную прогу) Я не знаю где здесь что, похоже что она.
тележка
 
pako:
тележка
Что тележка?) Страйков больше открой, там кнопочка справа)
stranger:
Не сдается тебе что контракты колл на страйках 52+119 и 5150+146 проданы и выше них(самих страйков) мы лезем в карман продавцам?)
я про евру
 
Myth63:
я про евру
Да это  понял, Туму ты просвещал))) Йена растет, евра падает, бедный Сенсей 
stranger:
Да это  понял, Туму ты просвещал)))

Подарок номер2 до марта 

 
интересно фунт пойдет до 1, 424
 
Evgen-ya1:
интересно фунт пойдет до 1, 424
Не знаю и никто не знает. Но сегодня продал почти на хае, посмотрим)
 
Пиво пить будем? )))
 
Не, вы поняли, этот который Учитель, просит модеров удалять сообщения из ЕГО ветки, хочет быть там один))))
 
artikul:
Пиво пить будем? )))
Эмку куда дел?)))
