FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 473
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Друг перед другом) да еще и не на русском языке...
первая верхняя цель 5470 !!!!!!!!!!!!! сколько раз повторять!!!!!!!!!!
да вас просто читать невозможно))) ну такие уже черти)
Друг перед другом) да еще и не на русском языке...
кто заставляет читать? есть же кнопка " ничитить"
да я о том) как вы все тут друг дргуа любите)
заблудился?
да я о том) как вы все тут друг дргуа любите)
Так я же говорил, щас прибегут с целями внизу и продажами, потом как всегда, сопли до колен и мокрые штаны)))
Так я же говорил, щас прибегут с целями внизу и продажами, потом как всегда, сопли до колен и мокрые штаны)))
Если кусок мяса до первого числа не доел, то второго же не выбросишь?)))
Так срок годности этого куска истекает.
В эту пятницу экспирации подлежат январские опционы?