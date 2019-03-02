FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 473

да вас просто читать невозможно))) ну такие уже черти) 
Друг перед другом) да еще и не на русском языке... 
 
Myth63:
первая верхняя цель 5470 !!!!!!!!!!!!! сколько раз повторять!!!!!!!!!!
Так я же говорил, щас прибегут с целями внизу и продажами, потом как всегда, сопли до колен и мокрые штаны)))
 
andrey220489:
кто заставляет читать? есть же кнопка " ничитить"
 
wild_hedgehog:
да я о том) как вы все тут друг дргуа любите) 
 
andrey220489:
заблудился?
 
wild_hedgehog:
... 
andrey220489:
доооо, это ещё с 4 пошло =) нашу любоф ни чем не убить =)
 
stranger:
ну, ну...
 
stranger:
правильно говоришь! еврой вверх смотрит, йенка на низ целит! фунт за еврой попрет! это на дневках если смотреть, а так пипсить только да блох ловить...
 
stranger:
Если кусок мяса до первого числа не доел, то второго же не выбросишь?)))

Так срок годности этого куска истекает.

В эту пятницу экспирации подлежат январские опционы? 

