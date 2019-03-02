FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 202
Ладно, повыпендриваюсь как Рена )))
Вчера прикрутил к проге когнитивность, присобачил временные фибки, чтобы проносы смотреть, вылизал ММ на лимитниках и рыночных ордерах, которые пачкой ходят, добавил ТП ))) Буду теперь заценивать фиксинги с реинвестом ))) Если понравится - оставлю )))
здорово наверно, т.есть на вчерашнем колу прога у тебя продала?
Ну я и подумал, если цена все время достигая вычисляемого дна неизбежно откатывается, входит в коррекцию или болтанку, то на фига позы держать? ))) Пусть по ТП вышибает и идет за новым пакетом лимитников ))) Надо оценить эффективность )))
так все верно, я уже давно придерживаюсь такого, нарисовалась в прибыли 1-1,5 фиги и закрываю, чего ждать в море погоды
если только не пипсую, в пипсовке, по уровням у меня максимум 30 пункт тп
ну посмотри и на то, как ТП щёлкнет, а если не веришь, то пропиши его в комментарий к ордеру и понаблюдай через некоторое время за тем же комментарием... а чтобы не мучиться почитай, как обрабатываются ТП и СЛ, заодно узнаешь где это происходит.